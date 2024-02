maltempo. FRANA SULLA S.R. 325 TRA SASSETA E MONTEPIANO, LA STRADA RIMANE CHIUSA

La decisione è stata presa a seguito delle valutazioni dei vigili del fuoco. Il materiale deve ancora essere completamente rimosso dalla carreggiata. Domattina, 28 febbraio, nuova valutazione dell’entità del movimento franoso

VERNIO. La Strada Regionale 325 nel tratto tra la località La Pusignara e la Casa Cantoniera nel Comune di Vernio (tra Sasseta e Montepiano), interessata oggi da un grosso movimento franoso, rimane chiusa almeno fino a domani, mercoledì 28 febbraio.

La decisione è stata presa a seguito delle valutazioni dei tecnici della Provincia e dei vigili del fuoco.

Domani mattina, 28 febbraio, sarà effettuato un nuovo sopralluogo per valutare l’entità del movimento franoso e saranno individuate le misure necessarie per mettere in sicurezza la circolazione stradale. Inoltre, deve essere ancora completata la rimozione del materiale franoso dalla carreggiata. Desta particolare preoccupazione il rischio di crollo dei grossi massi presenti sul fronte franoso a monte della carreggiata.

La Provincia ha già predisposto tutta la cartellonistica necessaria per avvisare dell’interruzione stradale e delle deviazioni previste per raggiungere la frazione di Montepiano da e per Vernio.

«Stiamo monitorando con la massima attenzione la situazione — dice il presidente della Provincia Simone Calamai —

L’obbiettivo è quello di riaprire la circolazione da e per Montepiano quanto prima, ma la priorità ora è il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada che stiamo valutando con attenzione insieme ai vigili del fuoco.

Siamo in stretto contatto con il Comune di Vernio per fornire assistenza e indicazioni a tutti i cittadini che abitano in zona» .

[masi — provincia di prato]