maltempo. FRANE E SMOTTAMENTI, MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

PISTOIA. A seguito delle intense piogge di questa notte, sul territorio comunale si sono verificate tre frane, che hanno interessato via Vecchia di Campiglio a Statigliana, via di Gremignani sulla Porrettana e via Valdi e Sammomè.

Sugli smottamenti sta intervenendo il personale della Protezione Civile, coadiuvata dai volontari della Misericordia e della Vab.

Via Vecchia di Campiglio è percorribile a senso unico alternato. Per consentire gli interventi di ripristino, via di Gremignani è stata chiusa da poco al transito.

Per chi proviene dalla strada statale Porrettana è possibile transitare da Fabbiana, località Prataccio. Via Valdi e Sammomè è chiusa al transito in due punti, all’altezza del ponte in località Crocetta e in prossimità delle abitazioni che sono comunque raggiungibili dalla parte superiore di via Valdi e Sammomè.

Chi abita a Sammomè e vuole raggiungere il centro città può percorrere la Panoramica.

Per allagamento, al momento risulta chiusa alla circolazione via Bassa di San Sebastiano, dove l’acqua sta defluendo.

Al cantiere comunale si stanno preparando i sacchi di sabbia da distribuire in caso di necessità. Per richiederli è possibile chiamare il numero della Protezione Civile 0573 531671

