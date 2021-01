maltempo. SULLA MONTAGNA PISTOIESE ANCHE OGGI CIRCA 200 ABITAZIONI SENZA LUCE

Ma in serata previsto il ripristino definitivo del servizio. Ancora attiva la task force per il monitoraggio della situazione

PISTOIA. Dopo la normalizzazione del servizio elettrico nella serata di ieri (durante la giornata, erano state coinvolte alcune centinaia di utenze), oggi per la caduta di altri alberi, che avevano accumulato neve in questi giorni, sono state danneggiate alcune linee a Cutigliano e gruppi molto circoscritti di utenze sulla montagna di Pistoia, Marliana.

Le utenze interessate non hanno superato le 200 unità (non tutte attive/residenti) e la situazione è di nuovo in fase di normalizzazione.

Il ripristino definitivo avverrà entro la serata. E-Distribuzione mantiene attiva la task force per il monitoraggio della situazione. Costanti i contatti con la Prefettura, le Istituzioni e la Protezione Civile, che seguono anche il ripristino della viabilità.

E-Distribuzione ricorda che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.

È possibile, inoltre, ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica. Infine, è utile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere comunicazioni e avvisi tramite sms, email o contatto telegram su eventuali interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell’area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco.

