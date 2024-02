maltempo. TORRENTI “SORVEGLIATI SPECIALI” NELLA NOTTE

Poche le criticità segnalate sul territorio pratese

PRATO. Durante la notte squadre del Volontariato di protezione civile hanno effettuato monitoraggio continuo in più località del territorio pratese: particolarmente attenzionati sono stati il Bardena, il Bagnolo, il Calice, il Ficarello nonché l’intero sistema di smaltimento presente nella zona sud cittadina.

Quattro squadre erano pronte ad intervenire per l’eventuale posizionamento di ballini di sabbia se si fossero verificate particolari criticità.

Al momento sono stati posizionati solo in una corte di fronte al tratto centrale della Via Casale e Fatticci a tutela di alcune abitazioni. Proseguirà incessantemente per le prossime ore l’attività di verifica e controllo del territorio.

Anche i tecnici del Centro Situazioni del Comune stanno monitorando l’evoluzione della situazione meteo e idrologica, mantenendosi in continuo contatto con il CFR e con la Regione Toscana.

Le consistenti precipitazioni che stanno interessando la nostra Regione hanno portato a cumulati abbondanti su tutte le zone a monte dei bacini idrografici che interessano anche il territorio del Comune di Prato, con conseguente importante incremento dei livelli di tutti i corsi d’acqua che interessano la città.

Per quanto riguarda il Bisenzio alle ore 11,30 la stazione di Prato era 15 cm al di sotto del primo livello di guardia (1 m) ma molto al di sopra dei tratti a livello di sponda delle piste ciclabili (chiuse da ieri pomeriggio), con tendenza stazionaria. La stazione a monte (Vaiano Gamberame): sopra il primo livello di guardia (1,80 m) dalle 2.00 di questa notte.

[comune di prato]