maltempo. UN MASSO DA 300 CHILI FINISCE SULLA STRADA, CHIUSO UN TRATTO DELLA “MODENESE”

Da ieri la Protezione Civile del comune di Pistoia è a lavoro sul territorio a causa delle intense precipitazioni

PISTOIA. [a.b.]È stato un Natale di interventi per gli uomini della protezione civile del Comune di Pistoia, a causa della intensa pioggia battente che da molte ore caratterizza la nostra zona. L’assessore ai lavori Pubblici Alessio Bartolomei è stato sempre in contatto con la Protezione Civile:

“Si segnala — ha scritto Bartolomei — un allagamento in abitazione privata a Santomoro, un distacco franoso su strada in via di Castel dei Gai ed un grosso masso di circa 300 kg che da un terreno privato è finito sulla Modenese, che resterà chiusa al traffico dalla Porrettana Gomme fino al ponte Calcaiola”.

“Chiusa – ha aggiunto – anche la via vicinale San Biagio che corre sul fianco della Conad di Viale Adua”.

Un’altra frana è stata segnalata in via San Felice e Piteccio.

E anche Santo Stefano è iniziato sotto la pioggia battente.