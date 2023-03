Per Pasqua il grande Ciottoli d’Ombrone

non darà la Colomba ma un piccione.

E ringrazi lo “stròlago di Brozzi”

che a tener tutto in piedi c’è il Nerozzi!

PER UN COMUNE UN TANTINELLO SDRÙCIO

NON MANCHERÀ DI CERTO QUALCHE INCIÙCIO