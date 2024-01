MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE: GALCIANESE E MISERICORDIA PROMUOVONO UN INCONTRO PUBBLICO

Appuntamento lunedì prossimo, 15 gennaio, alle ore 21 al campo sportivo Conti di Galciana. “Piccole attenzioni verso la fascia di bambini 0-4 anni, e oltre, possono evitare situazioni di pericolo”

PRATO. “Le manovre salvavita pediatriche — La disostruzione delle vie aeree”. È l’incontro promosso dalla società sportiva Galcianese all’impianto Conti in collaborazione con la Misericordia di Prato per parlare e diffondere la conoscenza delle manovre di disostruzione pediatrica, con un focus su come somministrare ai bambini in età 0-4 anni, e oltre, alcuni dei cibi ritenuti più ‘pericolosi’ durante la deglutizione. L appuntamento è per lunedì prossimo, 15 gennaio, alle ore 21, in via Galcianese, e vedrà come relatore Andrea Bracci, istruttore di manovre di rianimazione della Misericordia di Prato.

L’iniziativa fa parte del ciclo di incontri promosso dalla Galcianese che ha portato a parlare al Conti di corretta alimentazione, disturbi alimentari e che poi successivamente vedrà approfondimenti anche sul rapporto fra i ragazzi e il web, e quello più prettamente sportivo relativo ai principi educativi nel regolamento dell’attività di base del calcio. L’intento è quello di fornire a famiglie e atleti le capacità di intervenire in caso di pericolo, come può essere un boccone andato di traverso durante un pasto.

“La serata è molto utile perché spesso molti genitori, istruttori, nonni o parenti di bambini piccoli non conoscono le manovre pediatriche salvavita – spiega Bracci —. Quindi è importante diffonderne la conoscenza. Succede spesso che per evitare ogni pericolo si eviti del tutto la somministrazione di certi alimenti ai bimbi, ma in realtà basta farlo nel modo corretto. Quali cibi? Penso alla ciliegia, al kiwi, carote, carne o salumi. Poi ci sono gli alimenti di cui si può fare a meno, su tutti noccioline e arachidi. Avere piena consapevolezza dell’argomento è fondamentale”.

La Galcianese va così a completare il suo percorso sulla messa in sicurezza dell’’mpianto e sulla prevenzione dei rischi. Ricordiamo infatti che il Conti è stato dotato di un defibrillatore, con apposita formazione per volontari e tecnici presenti al campo sportivo. E adesso ci sono gli incontri divulgativi e formativi.

“Tramite questi incontri stiamo organizzando momenti di pubblica utilità per famiglie e tesserati – spiega il presidente della Galcianese, Andrea Andreini —. E di pari passo proviamo a fare emergere anche il ruolo sociale del calcio, che non si deve limitare a parlare di sport ma deve toccare anche altri ambiti della quotidianità dei ragazzi e delle loro famiglie.

Abbiamo inoltre particolare piacere a organizzare questa serata con la Misericordia, il cui impegno in città e in provincia è cruciale per il territorio”.

[stefano de biase]