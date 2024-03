MANUELA MALTINI, LA REGINA DEL NUOTO MONDIALE MASTER

Da Massa e Cozzile, in Valdinievole, alla vetta del mondo

MASSA E COZZILE. Da Massa e Cozzile, in cima al mondo. Nel nuoto master. L’esistenza della 55enne Manuela Maltinti, neo bi-campionessa iridata dei 200 e 400 metri misti ai Campionati del Mondo di vasca lunga tenutisi a Doha, in Qatar, originaria del comune della Valdinievole, è un romanzo appassionante: dal nuoto praticato in gioventù, talentino da alcuni titoli regionali toscani e un paio di partecipazioni ai Campionati Italiani di categoria, alla decisione, ad appena 19 anni, di appendere il costume al chiodo, dalla maturità presa al Liceo scientifico alla doppia laurea (una in Economia e Commercio, l’altra in Gestione Avanzata dei Servizi Turistici), dalle prove, pure tremende, della vita di tutti i giorni alla professione di commercialista, dalla decisione di riprendere a nuotare 27 anni dopo alla scelta di lasciare il posto fisso per la partita IVA, proprio per potersi allenare e gareggiare con professionalità.

Tesserata master del Nuoto Valdinievole, allenata da Federico Cambi, a Doha ha conquistato anche la medaglia d’argento nei 200m dorso categoria M55. Per non farsi mancare nulla, ha realizzato i record italiani dei 200m misti con il tempo di 2.41,43 e dei 400m misti, chiusi in 5.46,07.

“Mi sono fatta un bel regalo di compleanno – osserva soddisfatta, lei che ha festeggiato il compleanno lo scorso 16 febbraio –: sono orgogliosa di quello che ho fatto. Un pezzo di medaglia è della mia amica Lucia, che ha saputo tenermi su di morale nei mesi passati, allorché ho avuto noie a una spalla e pure l’otite. A Doha, però, stavo meglio e i risultati si sono visti. Tra l’altro, con me gareggiano ex nazionali, gente che in gioventù andava veramente forte”.

Dorsista negli anni giovanili, ora è regina dei misti grazie a un’intuizione del tecnico della Nuotatori Pistoiesi e della Nazionale azzurra di fondo, Massimiliano Lombardi.

Nel 2022 è stata oro nei 200m misti, argento nei 400m misti e bronzo nei 200m dorso agli Europei di Roma (ha vinto anche 2 ori con la staffetta del DLF Livorno). Ha in bacheca 7 titoli italiani individuali in vasca lunga: nei 200m misti nel 2021; nei 200m e 400m misti e 100m dorso nel 2022; nei 200m e 400m misti e 100m farfalla nel 2023. E un tricolore in vasca corta: nei 100m misti nel 2023.

“Non fu semplice ricominciare da zero, nel 2015. Ma in poco tempo, anche grazie ad allenamenti continui, 6 giorni su 7, sono tornata a sorridere”. Ed è diventata un orgoglio della Valdinievole, di Pistoia e di tutta l’Italia.

Comunica Nuoto