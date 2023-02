MANUTENZIONE DEI CIMITERI, ESEGUITI LAVORI PER 250 MILA EURO

A breve nuovi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in gran parte dei 48 campisanti presenti sul territorio

PISTOIA. Ammonta a circa 250 mila euro il costo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali degli ultimi mesi. Molti, infatti, i progetti che hanno interessato parte dei 48 campisanti presenti sul territorio, dove in via prioritaria l’Amministrazione comunale ha previsto attività di manutenzione e restauro, ma anche di implementazione di spazi per la sepoltura, come la realizzazione di nuovi ossarini.

Già in fase di programmazione e progettazione ulteriori lavori manutentivi, come, solo per citarne alcuni, a Sammommè e alle Grazie. Al cimitero di Germinaia sono in programma i lavori di manutenzione dell’impianto con il contributo di un privato.

Nel complesso, alcune attività sono state svolte dalla cooperativa sociale Barbara B, nell’ambito dell’appalto in corso di gestione dei servizi cimiteriali e di cremazione per il triennio 2020-2023, mentre altri sono gestiti direttamente dal Comune, attraverso gare di appalto.

«Durante quest’ultimo anno – sottolinea Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici – siamo intervenuti portando a compimento lavori necessari di manutenzione in diverse aree cimiteriali, individuando nuovi spazi di sepoltura e rispondendo ad alcune richieste pervenute dai cittadini. Migliorare il decoro, la fruibilità e la sicurezza dei cimiteri pistoiesi è l’obiettivo che ci siamo posti e che guiderà i prossimi interventi programmati in altre aree cimiteriali della nostra città».

Tre interventi sono stati appena completati e hanno riguardato i cimiteri Principale, quello di Gello e di Saturnana. Ulteriori tre, previsti a Badia a Pacciana, Chiesina Montalese e Piuvica, partiranno a breve poiché già affidati alla ditta: verranno rinnovati gli impianti di illuminazione, ripristinandone la completa funzionalità e sicurezza, così da garantire l’accensione delle luci votive e ottimizzare le spesi di gestione, per una spesa prevista di 9 mila euro.

Tra gli interventi più cospicui, quello in programma a Iano, dove sta per essere avviata la procedura per aggiudicare il restauro di porzioni di mura perimetrali in pietra ed eseguire il restauro della cappella cimiteriale con la bonifica della copertura in eternit e la sua sostituzione con un tetto in laterizi, un investimento di circa 70 mila euro.

Per quanto riguarda il cimitero Principale, per un importo di circa 40 mila euro, si è intervenuti sul fabbricato Colombari, con il risanamento e la tinteggiatura delle campate delle gallerie seminterrate.

Portati a termine anche il rifacimento della copertura del blocco ossari posto dietro alla chiesa centrale, la tinteggiatura di parte della facciata soprastante il loggiato e la sostituzione del lucernario. A completamento di tali lavori di manutenzione ordinaria, sono state sistemati il loggiato, la facciata principale e quelle laterali della chiesa.

Al cimitero di Gello, per una spesa di oltre 16 mila euro, è stata effettuata la manutenzione ordinaria dell’edificio loculi, intervenendo con vari ripristini: sulla copertura è stata sostituita la membrana bituminosa impermeabilizzante e sulle facciate è stato ripristinato e tinteggiato l’intonaco.

Anche le pareti interne della cappella cimiteriale sono state oggetto di un’operazione di ripristino dell’intonaco ammalorato per l’umidità dovuta alle infiltrazioni.

Ancora, al cimitero di Saturnana è stato eseguito un intervento di manutenzione ordinaria sul fabbricato loculi-ossari, che comprende l’impermeabilizzante della copertura, che si era in parte deteriorata e distaccata, la posa in opera di una nuova guaina, il risanamento degli intonaci e la successiva tinteggiatura dell’intero edificio. Tali lavorazioni sono state eseguiti con un investimento di quasi 15 mila euro.

Nei mesi scorsi sono stati realizzati, poi, nuovi ossari e loculi all’interno dei campisanti di Sant’Alessio, Sant’Agostino e Orsigna, per un investimento di circa 54 mila euro, con i quali sono stati completati anche altri interventi manutentivi alle coperture e agli intonaci. Ulteriori 20 mila euro sono già stati stanziati per andare a risolvere alcuni problemi strutturali emersi di recente a Sant’Agostino.

Eseguita anche la manutenzione straordinaria della cappella cimiteriale di Campiglio di Cireglio, per una spesa di 30 mila euro.

