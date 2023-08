MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI, PARTITI I LAVORI IN VIA PAGLIUCOLA

Il costo complessivo dei lavori ammonta a 145.000 euro

PISTOIA. Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi programmati dall’ufficio progetti speciali del Comune.

Ha preso il via nei giorni scorsi l’intervento in via Pagliucola, nel tratto tra viale Italia e via delle Olimpiadi, su entrambi i lati della carreggiata. Una volta terminato, si proseguirà in corso Gramsci fra l’intersezione con via Cino da Pistoia fino al liceo Forteguerri. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 145.000 euro.

Lungo i marciapiedi sarà sistemata anche una pavimentazione (sistema LOGES) riconoscibile da parte di ipovedenti e non vedenti attraverso il senso tattile plantare.

«Il Comune sta investendo risorse per la sistemazione straordinaria dei marciapiedi – ha evidenziato l’assessore alla mobilità Alessio Bartolomei. — Dopo questi primi due lotti, gli interventi proseguiranno: gli uffici stanno infatti già lavorando all’affidamento dei lavori, molto attesi dai cittadini.

Lo scopo della manutenzione dei marciapiedi è aumentare la sicurezza dei pedoni. Inoltre la sistemazione tiene conto di chi ha difficoltà visive: l’inserimento della pavimentazione tattile aiuta queste persone a orientarsi meglio lungo i marciapiedi».

