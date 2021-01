MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI, ANCHE QUELLO SULLA SP3 DELL’ACQUERINO SARÀ MESSO IN SICUREZZA

PRATO – CANTAGALLO. Prosegue il lavoro dei tecnici della Provincia per la manutenzione straordinaria dei ponti che si trovano sulle strade di competenza.

Esattamente come per quello sulla sp9 di Comeana, anche per il ponte sulla sp3 “dell’Aquerino”, nel comune di Cantagallo, si procede spediti verso la progettazione.

È stato infatti ultimato il documento delle alternative progettuali, primo step fondamentale per definire la portata e il cronoprogramma dei lavori necessari alla messa in sicurezza.

“L’intervento al ponte dell’Acqua, infrastruttura strategica anche per il collegamento con la Provincia di Pistoia , è una buona notizia che anche il Comune attendeva — sottolinea il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno — i lavori rappresentano una necessità e va riconosciuto l’impegno positivo della Provincia”.

Il ponte, realizzato presumibilmente fra il 1970 e il 1975, segna il confine fra la provincia di Prato e la provincia di Pistoia in corrispondenza dell’attraversamento del torrente Limentra ed è da tempo un osservato speciale dai tecnici della Provincia di Prato per problematiche legate alle infiltrazioni e alle percolazioni d’acqua.

Per quanto il tratto di competenza della Provincia di Prato (il coinvolgimento della Provincia di Pistoia sarà oggetto di un accordo successivo) sia contenuto, la sp 3 rappresenta un collegamento fondamentale tra le due province e risulta molto utilizzata soprattutto nei mesi estivi per via della vicinanza con la riserva naturale dell’Aquerino.

“Il ponte sulla sp 3 è anche una porta d’accesso per raggiungere la Riserva Naturale dell’Aquerino, un’area naturale protetta della Regione Toscana istituita nel 1977 – ha commentato il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli – Le nostre infrastrutture sono la principale cartolina con cui ci presentiamo oltre i confini locali.

Nonostante la pandemia in corso abbia imposto molte limitazioni al turismo, noi dobbiamo farci trovare pronti ed è anche per questo, oltre che ovviamente per la sicurezza dei cittadini e per migliorare la viabilità soprattutto delle zone più decentrate, che la Provincia ha stilato un piano di interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno ponti e strade e che intendiamo realizzare da qui al 2024. Prato – conclude Puggelli – è un territorio che merita di essere valorizzato, per quanto di nostra competenza cerchiamo di fare il possibile anche a questo scopo”.

Entrando nel merito dell’intervento, questo intende ripristinare, laddove necessario, le condizioni di durabilità della struttura e incrementarne la resistenza demolendo le parti ormai rovinate e ricostruendole con tecniche più innovative e durevoli. Parallelamente i tecnici della Provincia interverranno anche sulle cause delle infiltrazioni per evitare che, una volta ristrutturato, il ponte patisca nuovamente degli stessi effetti.

I lavori avranno un costo di circa 400 mila euro, già finanziati grazie alle risorse messe a disposizione dal ministero Infrastrutture e Trasporti “per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”.

L’attività di progettazione dovrebbe prendere avvio a marzo di questo anno, poi si procederà con l’aggiudicazione dei lavori. La fase dei cantieri dovrebbe aprirsi nell’estate del 2023 per arrivare al collaudo entro novembre 2023.

[provincia di prato]