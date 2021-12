MARCELLO BROTTO E “GLI APOSTOLI DI SAN MARTINO”

Venerdì 17 dicembre alle 16 presso il Polo Tecnologico Libero Grassi sarà presentato il romanzo edito da Atelier (Pistoia).

QUARRATA. Non solo pittore e fotografo ma anche autore di racconti e di romanzi.

Con “Gli apostoli di S. Martino” pubblicato da Atelier (Pistoia) nell’ottobre scorso Marcello Brotto, 70 anni, ex dipendente del comune di Quarrata, oggi in pensione, si propone anche come romanziere. L’ultima sua fatica letteraria (310 pagine) fa seguito a “Una piccola storia” del 2016.

Brotto, già presidente dell’Arci a Quarrata, è un artista a tutto tondo.

Ecco una breve descrizione del romanzo:

“La sera di Natale del 1949 era scuro e cadeva una pioggerella fitta fitta che pareva nebbia. In strada non c’era anima viva. Nessuno notò una figura, con una sacca in spalla, camminare fino alla fine del borgo e poi prendere a sinistra sul vialetto che portava alla villa Brogi. La figura tirò il pomello della campanella e la porta si aprì. Qualcosa cadde andando in frantumi, la porta si richiuse. Il mattino dopo, molto presto, la stessa figura tornò sui suoi passi. Nessuno vide, nessuno sentì. Almeno così pareva”.

Il volume sarà presentato venerdì 17 dicembre alle ore 16 nel salone espositivo Zampini del Polo Tecnologico Libero Grassi in piazza Agenore Fabbri a cura di Magnificoingegno e Arci Quarrata.

“Nato a Chiusdino (Si) nel 1951, dove trascorro la prima infanzia, vengo affascinato dal paesaggio senese e dai ritmi millenari della vita contadina che rimarranno come tracce indelebili nella mia memoria. A metà degli anni ’70, acquisto una macchina fotografica e con essa osservo, taglio, imprimo eventi, paesaggi, volti, e mi appassiono al linguaggio dell’immagine. Nel 1987 conosco Marcello Scuffi, nello studio del quale intuisco l’immenso potenziale espressivo della pittura.

Il mio è un percorso sofferto, incostante, ma comunque segnato da successi, mostre, concorsi e anche da lunghi periodi di inattività. Catapultato a 12 anni nel mondo del lavoro, sorbisco i vantaggi e le contraddizioni di un repentino sviluppo economico e sociale. Vivo dentro le cose, amo le regole, partecipo, scelgo quando posso, ogni tanto mi fermo come a vederle passare, mi estraneo per definire meglio i confini e in essi gli spazi di libertà. (da https://marcellobrotto.wordpress.com).

Andrea Balli

