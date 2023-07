MARISA SALABELLE PRESENTA IL LIBRO “LA SCRITTRICE OBESA”

Giovedì 6 luglio alle ore 21 nella corte del Castello La Smilea di Montale

MONTALE. La Biblioteca comunale La Smilea di Montale presenta il libro “La scrittrice obesa” di Marisa Salabelle in data giovedì 6 Luglio 2023 alle ore 21:00 nella Corte di Castello Villa Smilea.

Cominciando coi saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura Tiziano Pierucci, modera l’incontro Maria Elena Menici, sarà presente l’autrice Marisa Salabelle. Ingresso libero e gratuito.

Un romanzo intimo su una donna che la vita ha letteralmente sconfitto, Marisa Salabelle racconta con leggerezza e humor una storia apparentemente tragica e senza via d’uscita.

Susanna Rosso è una donna sola, scontrosa, posseduta da due passioni: quella per il cibo e quella per la scrittura. Ha lavori precari e una vita sentimentale disastrosa. Ha solo due amiche che qualche volta vanno a trovarla e lei maltratta. Sarà per questo che per lungo tempo nessuno si accorge della sua scomparsa. Il corpo di Susanna, in avanzato stato di decomposizione, viene ritrovato nel suo appartamento solo dopo giorni.

Forse è morta di infarto. Da anni conduceva un’esistenza sedentaria, dedita solo a mangiare e alla letteratura. Ma chi è veramente Susanna? Perché si è ridotta così? Pagina dopo pagina si scoprirà che la sua storia, in sé tragica, è un lungo elenco di situazioni e accadimenti che suscitano pena ma anche un sorriso. Vicende grottesche e comiche condotte con un piglio narrativo coinvolgente in cui si scopre veramente la protagonista del romanzo.

Marisa Salabelle è nata a Cagliari il 22 aprile 1955 e vive a Pistoia dal 1965. È laureata in Storia all’Università di Firenze e ha frequentato il triennio di Studi teologici presso il Seminario vescovile di Firenze. Dal 1978 al 2016 ha insegnato nella scuola italiana. Nel 2015 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, L’estate che ammazzarono Efisia Caddozzu (Piemme). Nel giugno 2019 ha pubblicato il suo secondo romanzo, L’ultimo dei Santi, presso l’editore Tarka. Entrambi i romanzi sono stati finalisti al Premio La Provincia in Giallo, rispettivamente nel 2016 e nel 2020. Nel settembre 2020 è uscito il romanzo storico-famigliare Gli ingranaggi dei ricordi (Arkadia Editore) e nel 2022 Il ferro da calza (Tarka), un giallo con ambientazione appenninica.

Suoi articoli e racconti sono apparsi su riviste online e antologie cartacee.

[mazzotti — comune di montale]