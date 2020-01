marketing turistico. IN ARRIVO DUE NUOVI STRUMENTI DI INFORMAZIONE

PISTOIA. Su iniziativa di Obiettivo Pistoia, progetto promosso da Confcommercio Pistoia e Prato, Confesercenti Pistoia e attuato dal Consorzio Turistico Città di Pistoia, Toscana Turismo e Congressi, Consorzio Turistico APM, con i finanziamenti di Fondazione Caript, Camera di Commercio di Pistoia e Comune di Pistoia nel 2020 arrivano due nuovi strumenti di informazione turistica: la guida digitale, per aiutare il turista a progettare il suo viaggio a Pistoia prima dell’arrivo e la mappa emozionale per raccontare la città in maniera più dinamica e curiosa.

La guida digitale

La guida digitale in pdf è uno strumento moderno, all’avanguardia e di facile ed intuitiva fruizione. Per il suo peso leggero e per la sua grafica è uno strumento pensato prevalentemente per smartphone. Le strutture ricettive potranno inviarla ai turisti che prenotano (o invitarli a scaricarla dal sito www.pistoiaexperience.com) come strumento di anticipazione del loro viaggio a Pistoia: una sorta di regalo a chi ha scelto di pernottare in città, che offre la possibilità di programmare in anticipo le visite e le escursioni sul nostro territorio.

46 pagine ricche di informazioni e foto ad alta risoluzione, con collegamenti ai siti internet delle attrazioni turistiche. In alcuni casi, dove è necessaria per avere informazioni dettagliate o per fare prenotazioni del servizio che interessa al fruitore, viene riportata anche la mail.

La mappa emozionale

Non più la solita mappa topografica, ma una mappa emozionale in formato cartaceo.

Oltre alle utili e necessarie indicazioni topografiche e stradali, essa presenta in modo piacevole e dinamico il centro storico della città Pistoia dentro le mura, con ben 28 punti di interesse fra siti culturali, storici e turistici, tracciati con immagini disegnate e colorate per rendere la fruizione della mappa più piacevole e user friendly.

La mappa indica anche 12 parcheggi, oltre ai luoghi del buon cibo e della vita serale e culturale di Pistoia: sono segnalate le piazze e le vie della prima cerchia di mura, con i suoi locali, enoteche, bar e ristoranti.

Oltre a questo, troviamo anche una vera e propria call to action per il lettore: l’invito a scoprire le vie curiose e antiche di Pistoia, indicate sulla mappa in colore arancione.

Il documento presenta anche le indicazioni delle città più vicine a Pistoia con la loro distanza e le informazioni sulla Pistoia Experience Card per accedere con ingressi scontati ai siti di interesse turistico.

La mappa emozionale può essere scaricata dal sito www.pistoiaexperience.com, ma i turisti la troveranno anche nel formato cartaceo al loro arrivo in hotel.

[obiettivo pistoia]