marliana. AMMINISTRATIVE 2022, TRE LISTE CIVICHE IN COMPETIZIONE

Federico Bruschi (Vivi Marliana), Jonathan Innocenti (Noi per Marliana) e Francesco Natali (Marliana al centro) pronti alla campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 12 giugno prossimo. Venerdì 13 e sabato 14 la presentazione delle candidature

MARLIANA. Nel comune di Marliana dopo il decennio amministrativo guidato da Marco Traversari si profila una competizione con tre candidatI: oltre a Federico Bruschi (lista civica Vivi Marliana) ci saranno da una parte Jonathan Innocenti, coordinatore comunale di Fdi nonchè Responsabile Provinciale Scuola ed Educazione della Provincia di Pistoia con la lista civica “Noi pe —r Marliana” (https://www.facebook.com/102270449151665/videos/5112618005489601) e dall’altra, Francesco Natali con la lista “Marliana al centro”.

Innocenti, residente a Montagnana, insegnante di scuola primaria, ha presentato ieri la propria squadra formata da 7 donne e cinque uomini nel corso di una iniziativa pubblica scegliendo di iniziare la propria campagna elettorale dalla frazione di Momigno.

“C’è un gruppo di persone, un gruppo di lavoro — ha detto Innocenti — che può essere l’inizio di un progetto nuovo che veda Marliana aprirsi al futuro in un modo diverso di approcciarsi alla realtà territoriale, di approcciarsi alle persone, di saper individuare in modo preventivo i problemi piccoli e grandi che la nostra realtà ha vissuto e sta vivendo. Credo che questo sia un elemento di novità”.

“ Ci siamo ritrovati inizialmente tra persone che già si conoscevano e che hanno condiviso un obiettivo comune cioè quello di percorrere la strada che troverà sicuramente molti ostacoli nella quotidianità e straordinarietà di un piccolo comune come quello di Marliana con tutte le difficoltà che si trova ad affrontare anche rispetto ai comuni più grandi della pianura e della montagna. Quello che abbiamo cercato di fare in questo progetto — ha aggiunto—è quello di mettere insieme delle persone unite dalla volontà unanime.

Abbiamo messo da parte ogni personalismo, ogni interesse particolare di qualsiasi persona volesse avvicinarsi a questo percorso, non intendiamo perdere tempo in litigi o discussioni o in adeguamenti in quella che potrebbe essere una pura amministrazione comunale dovuta a divergenze futili perchè siamo convinti sul progetto che ci siamo dati e vorremmo portare avanti.

Un progetto di futuro per il territorio che vede come motore la cittadinanza. Rimettiamo al centro dell’attività amministrativa le persone che attualmente vengono da dieci anni di crisi dovuta anche alla pandemia e che hanno visto gli amministratori arroccati al’interno delle loro stanze, chiusi nei loro uffici, quasi con la volontà di distacco dalle persone e dal territorio. Vogliamo cambiare questo modo di comportarsi perchè non ci deve essere alcuna differenza. I cittadini dovranno darci la spinta a fare meglio”.

“Marliana al centro — ha fatto sapere invece Francesco Natali — nasce come progetto civico per restituire centralità ai cittadini marlianesi che non si riconoscono in nessuna forza politica in particolare, ma hanno a cuore il destino della propria comunità e voglia di cambiare lo status quo, mettendosi in gioco. Il 12 Giugno nel nostro comune avremo la possibilità di votare per il sindaco ed il consiglio comunale, noi ci siamo!

Federico Bruschi. insegnante indipendente con “Vivi Marliana” rappresenterà il centrosinistra. Scommetterà sul rapporto strettissimo con le associazioni e punterà, per quanto è dato sapere, sulla promozione della partecipazione alla vita sociale. Intende lavorare a reti di collaborazione e progetti con i comuni vicini.

“Vivi Marliana — si legge — nasce dall’esigenza e l’impegno di cittadini che vogliono cambiare una situazione del territorio di Marliana, il cui decadimento è motivo di preoccupazione, e stimolare tutte le persone di buona volontà, che ne hanno a cuore il destino.

Nei prossimi giorni ci saranno informazioni più dettagliate su programma, candidati e progetti per questa comunità!”.

In occasione delle elezioni amministrative del 12 giugno, l’ufficio elettorale del Comune osserverà il seguente orario di apertura al pubblico per garantire il rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione delle candidature:

venerdì 13 maggio dalle 8 alle 20

sabato 14 maggio dalle 8 alle 12.

Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è necessario per presentare la propria candidatura e deve essere allegato alla lista dei candidati alle elezioni. Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l’autocertificazione. Si possono richiedere i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di persona o tramite un casella PEC personale scrivendo a comune.marliana@postacert.toscana.it. Sia per i certificati emessi in formato digitale che per quelli emessi in formato cartaceo il termine di rilascio è di 24 ore dalla presentazione della domanda.

Le candidature devono essere presentate nelle giornate di:

venerdì 13 maggio dalle ore 8:00 alle ore 20:00,

sabato 14 maggio dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Per agevolare le operazioni di presentazione ed evitare attese ed assembramenti, i presentatori delle liste possono fissare un appuntamento al n. 336752222.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]