marliana. CADE NEI BOSCHI DI PANICAGLIORA, RITROVATA E SOCCORSA DAI VIGILI DEL FUOCO

MARLIANA. Nel primo pomeriggio odierno squadre del distaccamento di Montecatini Terme e della sede centrale di Pistoia sono state allertate per la ricerca di una persona dispersa nella zona boschiva in località Panicagliora, nel comune di Marliana.

La squadra di Montecatini ha rinvenuto la persona nel bosco in buone condizioni, ma vittima di una caduta ed infreddolita. La persona è stata stabilizzata e recuperata con barella spalleggiabile ed ancoraggi per effettuare il recupero in sicurezza.

All’operazione hanno partecipato anche il Soccorso Alpino della GdF, il SAST ed i Carabinieri.

La persona è stata poi affidata al personale sanitario del 118.

[lucchesi — vigili del fuoco]