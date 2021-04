marliana. CHELUCCI (EX-VICE SINDACO): “RIMOSSO SENZA MOTIVAZIONE E CONFRONTO”

“Non è una novità, il modus operandi del Primo Cittadino è sempre stato questo, viste le precedenti e contestuali revoche di deleghe agli ex Assessori all’istruzione Mirta Bugossi ed ai lavori pubblici Roberto Baldecchi”

MARLIANA. Già da alcuni mesi le acque in cui naviga l’Amministrazione comunale di Marliana sono particolarmente agitate, ed in una situazione non semplice – anche causata dalla Pandemia covid 19 – un buon capitano avrebbe dovuto stringere ancora di più i rapporti con il suo equipaggio; invece il Sindaco Marco Traversari ha ben pensato di revocare le deleghe al sottoscritto, Vicesindaco ed Assessore all’Urbanistica, secondo in ordine di preferenze alle elezioni del 2017, senza alcuna motivazione né confronto.

Non è una novità, il modus operandi del Primo Cittadino è sempre stato questo, viste le precedenti e contestuali revoche di deleghe agli ex Assessori all’istruzione Mirta Bugossi ed ai lavori pubblici Roberto Baldecchi.

Nella consapevolezza che le predette nomine si basano anche su un rapporto fiduciario, non posso non rilevare con grande rammarico un evidente distacco – se non disprezzo – verso le persone che hanno prestato comunque il loro servizio alla comunità, da cui per altro sono stati eletti, tanto ché l’Assessore Bugossi, a seguito della revoca dell’incarico, si è dimessa anche dalla carica di Consigliere Comunale.

Più volte ho chiesto al Sindaco Traversari un incontro chiarificatore, sia per dirimere eventuali incomprensioni personali, sia e soprattutto per ristabilire l’armonia e la collegialità necessarie nell’attività politica della Giunta.

Nonostante mi sia stato comunicato personalmente dal Sindaco di presentare formale richiesta scritta presso la sua segreteria, cosa che ho diligentemente fatto, non ho ad oggi ricevuto alcuna risposta.

L’oggettiva impossibilità di partecipare in modo protagonista e costruttivo, come la materia e la posizione richiedevano, alla discussione propedeutica alla stesura del bilancio di previsione, hanno quindi giustificato il mio voto di astensione nel Consiglio Comunale del 29 marzo 2021, assieme al Consigliere di maggioranza Roberto Baldecchi.

I rapporti personali, oltre che in via formale, sono abituato a gestirli sempre anche attraverso le vie brevi, tuttavia nemmeno una telefonata mi è stata rivolta per anticipare il provvedimento di revoca che mi ha da poco investito, oltre ad avermi rimosso in modo coreano dalla chat del gruppo di maggioranza.

Ritengo che la mancata trasparenza e la scarsa se non assente considerazione del rapporto umano siano elementi contrari alla gestione della cosa pubblica, soprattutto da chi deve rappresentare tutta la cittadinanza, senza esclusione di ideali e senza compromissioni di ideologie.

A dimostrazione che se di problemi si trattava, questi erano soltanto personali verso il sottoscritto, c’è la scelta del sindaco di restituire le deleghe ai lavori pubblici a chi, come me, si è astenuto alla votazione sul bilancio, ed era già stato rimosso dallo stesso Assessorato pochi mesi fa.

Per questo faccio tanti in bocca al lupo al Vicesindaco Rubens Costenaro, fresco di nomina ed al rinnovato Assessore Roberto Baldecchi, e da consigliere di maggioranza – perché li sono stato eletto e lì voglio continuare a stare – spero di avere presto occasione di confrontarmi con loro.

Il Consigliere

Marco Chelucci

Rimani aggiornato con le notizie della Montagna Pistoiese: