marliana. DIECI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE

MARLIANA. Per domani mercoledì 27 dicembre alle ore 21 è convocato il consiglio comunale di Marliana. La seduta è in programma presso la sala consiliare, in piazza del Popolo n. 15. Ecco cosa prevede l’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta del 29.11.2023;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Interrogazione in merito all’illuminazione pubblica di Marliana capoluogo, presentata dal Gruppo Consiliare “Marliana alla luce del sole”;

4. Interrogazione in merito alla manutenzione delle strade comunali, presentata dal Gruppo Consiliare “Marliana alla luce del sole”;

5. Interrogazione in merito alla chiusura di Via Lecceta, presentata dal Gruppo Consiliare “Noi per Marliana”;

6. Interrogazione in merito al rifacimento asfalto di Via Vico – Fraz. Marliana, presentata dal Gruppo Consiliare “Noi per Marliana”;

7. Mozione per transazione tra il Comune di Marliana ed ALIA Servizi Ambientali S.p.A. (società che ha incorporato Publiservizi S.p.A.), presentata dal Gruppo Consiliare “Marliana alla luce del sole”;

8. Variazione Bilancio di Previsione 2023 – 2025 Art. 175 c. 3 lett. C;

9. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute nel 2022, ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 N. 175 e s.m.i. – Approvazione relazione tecnica e schede di rilevazione dei dati necessari per il censimento annuale delle partecipazioni secondo le linee guida del MEF;

10. Mozione per aree di pubblica sosta Piazza di Montagnana, presentata dal Gruppo Consiliare “Noi per Marliana”.

