marliana. IL SINDACO TRAVERSARI RISPONDE A CHELUCCI

MARLIANA. Sicuramente il Consigliere Chelucci, così come gli ho suggerito, avrebbe dovuto riflettere sul perché lui vede le acque agitate.

La maggioranza, infatti, si incontra (in videoconferenza) e lavora costantemente in maniera coesa anche in questo periodo pandemico.

Anche l’approvazione dell’aggiornamento del documento unico di programmazione semplificato ed il bilancio di previsione 2021-2023 è frutto di un confronto sereno e costruttivo all’interno della maggioranza. Approvazione avvenuta però con l’astensione di due consiglieri di maggioranza, Chelucci e Baldecchi.

C’è una differenza tra l’astensione di Baldecchi e quella di Chelucci. Il Consigliere Baldecchi non ha potuto partecipare sempre agli incontri in videoconferenza mentre il Consigliere Chelucci è sempre stato presente sia agli incontri della maggioranza, alle commissioni consiliari ed alle sedute della Giunta Comunale.

In queste sedi dove il confronto sulla predisposizione del futuro dell’Amministrazione Comunale di Marliana era indispensabile non ha mai avuto niente da eccepire anzi ha approvato come gli altri componenti della Giunta i due atti programmatori.

Troviamo fuori del comune che un assessore approvi in Giunta lo schema di bilancio, che non è cambiato rispetto a quello presentato in Consiglio Comunale, ed in Consiglio Comunale si astenga motivando il mancato coinvolgimento nella redazione dei due documenti.

Basta questo per comprendere le motivazioni che mi hanno portato alla revoca da assessore e vice sindaco al Consigliere Chelucci?

L’atto l’ha sottoscritto il Sindaco, così come prevede l’articolo 46 del D. Lgs 267 del 2000, ma la decisione della revoca è stata presa collegialmente dalla maggioranza.

Al Consigliere Chelucci ho sempre ribadito che tutte le questioni dovevano essere verificate all’interno della maggioranza ma molto probabilmente non lo ha condiviso e pertanto tutte le situazioni a cui fa riferimento non erano così importanti tanto da non averle mai affrontate.

Credo che la trasparenza e l’assenza di considerazione sul rapporto umano sia frutto della sua difficoltà a lavorare in gruppo.

Infatti vorrei rammentargli che il cambio dei due assessori, Bugossi Mirta e Baldecchi Roberto, è frutto di un accordo all’interno del gruppo di “Marliana alla luce del sole” che prevedeva, già prima del risultato elettorale, il pieno coinvolgimento di tutti coloro che si sono presentati candidati.

Solo il periodo pandemico ha ritardato la sostituzione degli assessori altrimenti l’avremo effettuato nella primavera 2020.

Infine un rilievo sulla portata degli atti dove il Consigliere Chelucci si è astenuto.

Il bilancio del Comune di Marliana è sicuramente difficile nella sua gestione di parte corrente ma sulle spese di investimento l’aspetto cambia notevolmente. Dal grigio si passa all’azzurro.

Ci vuole un bel coraggio ad astenersi su un bilancio che per il triennio 2021 – 2023 prevede la positiva somma di € 3.628.189,71 per spese di investimento sul territorio.

Marco Traversari

Roberto Baldecchi, Iacopo Baldi, Chiara Bizzarri,

Martina Canigiani, Gabriella Corneo,

Rubens Costenaro, Emanuele Dolfi,

Elena Giannini, Leonardo Martignoli

