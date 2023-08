marliana, LA GIUNGLA DELLE STRADE PROVINCIALI

Fratelli D’Italia Marliana insieme a Noi Per Marliana chiede a gran voce un un intervento urgente di sfalcio erba sulle strade provinciali che toccano il territorio del Comune di Marliana.

MARLIANA. La sicurezza delle strade non può essere un optional !E invece sembra che per la Provincia di Pistoia rendere le strade sicure non sia una priorità o per lo meno non lo sia per le strade che riguardano il Comune di Marliana ma sappiano che la problematica è estesa anche in altre zone.

Circa un mese fa alcuni tratti sono stati sfalciati ma nelle strade che toccano il Comune di Marliana non è stato tagliato un filo d’erba. Dobbiamo pensare che esistono cittadini di serie A e di serie B se non addirittura C?

Viviamo in una nazione dove registriamo sulle strade un morto ogni 3 ore, ogni giorno assistiamo ad appelli per il rispetto del codice della strada soprattutto in questo periodo di esodo estivo, progetti e eventi per le strade sicure ma tutto questo non riguarda certamente la Provincia di Pistoia la quale si assume la responsabilità della mancata sicurezza dei cittadini che percorrono le strade di questa provincia.

Le strade provinciali di molti comuni compreso Marliana sono inondate dalla vegetazione che ormai, in alcune zone, ha invaso le corsie e coperto totalmente la segnaletica stradale; in alcuni punti l’erba, ormai altissima, è diventata un tutt’uno con le piante che si piegano creando dei tunnel inoltre le fossette sono piene di vegetazione.

La visibilità in alcuni tratti è del tutto compromessa creando una situazione di alto pericolo aggravata dalla presenza di animali selvatici che si nascondono a bordo strada nell’erba alta e saltano fuori all’improvviso; un altro pericolo è dato dalle condizioni meteo che ,in caso di forti piogge, potrebbero portare danni causati dalle piante che inevitabilmente cadranno giù.

Al duro attacco di Fdi si aggiungono anche Jonathan Innocenti e Massimiliano Danesi, consiglieri di opposizione di Noi per Marliana: “Gli automobilisti sono costretti a viaggiare al centro della carreggiata creando un pericolo per se stessi e per gli altr , nell’ultimo periodo la bella stagione ha portato molti motociclisti e tantissimi ciclisti che, per scansare gli arbusti, compiono degli slalom pericolosissimi rischiando cadute rovinose o di finire contro un auto..Ci domandiamo cosa stiamo aspettando?”

Fdi Marliana prende atto del recupero di quasi 300.000 euro che la Provincia intende destinare alla pulitura delle strade ma in data ancora sconosciuta e il cambio di assessorato da Tesi a Betti ci mette in nuova ottica ma, causa l’incapacità dimostrata fino ad oggi, non intendiamo accontentarci più delle parole.

La gente ha diritto a delle risposte. Chiediamo all’Assessore Betti e al Presidente Marmo risposte e fatti in tempi brevi; non è accettabile e, sarebbe l’ennesima presa in giro, che la pulitura delle strade avvenga ,come si prevede, solo dopo la metà di Settembre se non oltre.

Approfittiamo per ringraziare la squadra di caccia al cinghiale Montagnana Momigno che si è fatta carico a proprie spese di ripulire parzialmente un tracciato del SP17 tra Momigno e Montagnana dando un aiuto concreto a chiunque percorra quel tratto.

[fiocco calistri]