marliana. «LA GIUNTA BRUSCHI SPIEGHI PUBBLICAMENTI AI CITTADINI LE MOTIVAZIONE DELL’UNIONE “AD INTERIM” DELL’URBANISTICA CON I LAVORI PUBBLICI»

MARLIANA. Apprendiamo , con stupore e disappunto, dall’albo pretorio del Comune di Marliana che, dopo le preannunciate dimissioni della responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici Ing. Ramadori che ha terminato l’incarico da pochi giorni, il Sindaco Bruschi ha incaricato come responsabile “Ad interim” dei lavori pubblici la figura professionale che è già da diversi anni a capo dell’ufficio urbanistica.

Tutto questo nel silenzio più totale e senza considerare le decine di lamentele che da anni provengono dai cittadini e da molti professionisti sulla lentezza e improduttività dell’urbanistica, problema sul quale il Sindaco Bruschi aveva promesso in campagna elettorale di intervenire; non solo non è intervenuto ma con molta probabilità ha peggiorato una situazione già particolarmente critica; abbiamo infatti un ufficio urbanistica con decine di pratiche inevase o bloccate, talvolta con motivazioni assurde tali da creare disagi notevoli ai cittadini e ai professionisti incaricati quindi ci domandiamo che senso ha caricare ulteriormente l’ufficio urbanistica dandogli il peso anche dei lavori pubblici? Perchè non provare a cercare tutti insieme una soluzione che possa dare prestigio al comune invece di continuare ad affossarlo?

A questo si aggiunge un “rumors” che parla di un accordo con il Comune di San Marcello Piteglio proprio per la gestione dei Lavori Pubblici rendendo il nostro Comune totalmente dipendente dagli stessi uffici di un altro comune per la gestione di un settore cardine come quello dei LL.PP.

Non è una novità per noi apprendere che la linea della sinistra marlianese sia sempre stata quella di formare un Comune Unico unendo Marliana ad un altro comune ,condannandoci all’’Irrilevanza.

Siamo stati anche informati dell’idea del Sindaco Bruschi di ricorrere alla nomina di una figura avvalendosi della cosiddetta “Legge 110” ovvero art. 110 del TUEL, strumento giuridico flessibile che lascia ampio spazio all’interpretazione in modo particolare trova una chiave di lettura nella sentenza 2867/2019 del Consiglio di Stato e precedentemente dalla sentenza 21600/2018 Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, riassumendo, permette al Sindaco, in caso di figure prive dei requisiti concorsuali, di incaricare persona di sua fiducia ritenuta idonea in base a criteri di professionalità.

Il reclutamento che era stato indetto ha visto la presenza di un solo candidato ritenuto non idoneo, pertanto si presuppone, o che il Sindaco abbia già individuato una figura di sua fiducia o che abbia veramente instaurato una collaborazione con il Comune di San Marcello.

Teniamo a precisare che non siamo contrari all’eventuale applicazione dell’art. 110, strumento utile per non fermare la produttività di un ufficio pubblico, purché l’eventuale scelta del nome sia preventivamente condiviso con le minoranze politiche.

Ci domandiamo se sia stata valutata l’ipotesi di attingere dalle graduatorie redatte prima del cambio normativa dei comuni vicini . Chiediamo al Sindaco Federico Bruschi e all’Assessore ai LL.PP. Alessandro Mungai di spiegare pubblicamente il motivo di tale scelta, ovvero l’unione ad interim dei due uffici, assolutamente non condivisa e fortemente contestata dal nostro gruppo di opposizione e chiediamo pubblicamente di sapere se davvero sia stato raggiunto un accordo con il comune di San Marcello- Piteglio, chi è la figura che il Sindaco vorrebbe nominare e come è stata selezionata e perchè non viene aperto un nuovo bando.

I cittadini già particolarmente svantaggiati hanno diritto di sapere, basta continuare a nascondersi nelle stanze del Comune! Auspichiamo di ricevere quanto prima le risposte richieste, in caso contrario le chiederemo attraverso un’interpellanza in Consiglio Comunale.

Giada Calistri Portavoce Fdi Marliana

Jonathan Innocenti Capogruppo Noi Per Marliana

Massimiliano Danesi Consigliere Noi Per Marliana

