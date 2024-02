marliana. LA GIUNTA STA DELIBERANDO SENZA ALCUNA PREVENTIVA INFORMAZIONE

La denuncia del capogruppo di Noi per Marliana Jonathan Innocenti, presidente della commissione bilancio:

MARLIANA. A seguito del prolungato silenzio da parte della Maggioranza, guidata dal Sindaco Dott. Federico Bruschi, non possiamo tacere di fronte ai provvedimenti presi in materia di Bilancio — Tributi e Tariffe, con l’assoluta prevaricazione della Commissione competente, di cui il Capogruppo Noi Per Marliana, Jonathan Innocenti, è Presidente.

Giusto che i cittadini siano informati sul fatto che, considerata anche, seppur esigua, la remuneratività del gettone di presenza delle Commissioni Consiliari, non è mai stata nostra abitudine convocare le relative sedute in assenza di valide motivazioni, anche e soprattutto per non ulteriormente gravare sul bilancio Comunale.

Ne deriva tuttavia che la Giunta sta deliberando in materia senza alcuna preventiva informazione, negando pertanto ogni potere consultivo alla Commissione stessa.

Nel frattempo all’Albo Pretorio del Comune sono visibili gli aumenti tariffari sulla refezione scolastica, sull’utilizzo dei locali Comunali… e molto altro.

Vi invitiamo a leggere quanto allegato.

Lettera per commissione bilancio

Jonathan Innocenti

Massimiliano Danesi

[calistri —noi per marliana]