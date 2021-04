marliana. PALAZZO POLIVALENTE. CONCLUSI I LAVORI

Il sindaco Traversari: “Un ottimo risultato per la comunità”. Fondamentale il contributo della Fondazione Caript e della Regione Toscana

MARLIANA. Grazie al finanziamento erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e della Regione Toscana sono stati ultimati i lavori di miglioramento sismico, statico ed architettonico del Palazzo Polivalente posto in piazza del Popolo a Marliana. Gli interventi strutturali hanno interessato tutta la struttura dal piano terra al tetto compreso il “torrino” rendendo l’edificio sicuro visto che era danneggiato dal terremoto del gennaio 2012.

Il costo dell’intervento è stato di oltre 400 mila euro dove la fondazione Caript ha finanziato per 195 mila euro e la Regione Toscana per 211 mila euro ed ha permesso il completamento degli interventi previsti dal progetto.

Il Palazzo Polivalente ospita la Sala Consiliare del Comune, la Biblioteca comunale e il patrimonio dell’Archivio Storico. Un altro importante traguardo per la messa in sicurezza degli edifici comunali realizzato grazie ai bandi di Regione Toscana e Fondazione Caript dove il Comune si è fatto trovare pronto con la documentazione necessaria per presentare la domanda. “Un ottimo risultato per la comunità” ha commentato il sindaco Marco Traversari.

