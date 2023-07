marliana. SERVIZI IMPIEGO, APRE IN COMUNE LO SPORTELLO ARTI

Domani giovedì 6 luglio alla inaugurazione del primo sportello territoriale della agenzia regionale Arti dei servizi per l’impiego interverrà l’assessore regionale Alessandra Nardini

MARLIANA. Il giorno 6 luglio alle ore 11.00 presso la sede del Comune sarà inaugurato alla presenza dell’Assessora regionale Alessandra Nardini il primo sportello territoriale dell’agenzia regionale ARTI dei servizi per l’impiego nel comune di Marliana.

L’attivazione di questa importante risorsa, insieme all’apertura dello sportello finanziamenti in collaborazione con Anci di qualche settimana fa, rientra fra le attività intraprese dall’attuale amministrazione comunale, per sostenere e promuovere lo sviluppo economico delle attività produttive del territorio ed incrementare sia le prospettive occupazionali che le possibilità formative dei cittadini del nostro territorio, riducendone il mismatch.

Questo progetto si colloca fra gli interventi del PNRR volti all’aumento del tasso di occupazione, oltre a fornire programmi di formazione per accrescere/allineare le competenze alle sempre mutevoli esigenze del mondo del lavoro e quanto altro previsto dalla Carta dei Servizi dei Centri per l’Impiego Toscani così da realizzare un fondamentale punto di riferimento anche per i giovani residenti nel comune che si approcciano al mondo

del lavoro.

In tale ottica, la capillarizzazione dei centri per l’impiego in territori disagiati come il nostro, risulta strategica per facilitare l’accesso ai servizi agli utenti che, a causa delle caratteristiche geografiche del territorio formato da piccole frazioni montane con difficoltà di collegamento con il centro per l’impiego di Pistoia o quelli della Valdinievole, ne sono penalizzati.

Poiché al momento l’amministrazione comunale non dispone di sedi decentralizzate nel versante che confina col comune di Pistoia, è stata stipulata una convenzione con il Centro Impiego per la realizzazione dello sportello lavoro” presso il palazzo del Comune di Marliana, facilmente accessibile alla cittadinanza.

Lo sportello sarà poi attivo dal 13 Luglio ed in un primo momento di “sperimentazione” sarà aperto tutti i giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, auspicando la possibilità di implementare la presenza del personale ed i servizi offerti.

All’inaugurazione seguirà un piccolo buffet.

[comune di marliana]