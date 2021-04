marliana. SR 633 MAMMIANESE MARLIANESE, ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO

Da lunedì 12 aprile fino al termine dei lavori, concordati, al 30 aprile tra Femminamorta e Panicagliora

MARLIANA. A decorrere da lunedì 12 aprile fino al termine dei lavori, concordati, al 30 aprile 2021, con orario continuato 08 – 19 sulla Sr 633 Mammianese Marlianese, tra il km. 18+000 in Loc. Femminamorta e il km. 21+000 in Loc. Panicagliora nel Comune di Marliana è stato disposto il senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, con divieto di sosta ambo i lati e limite di velocità di 30 km/h.

Sarà cura della ditta appaltante provvedere a fine di ogni giornata lavorativa rimuovere il cantiere in modo da permettere nelle ore non lavorative e nei giorni di sabato e domenica il transito regolare e alle segnalazioni di chiusura e deviazione del traffico e quant’altro necessario per eseguire i lavori in sicurezza del cantiere temporaneo.

Nel caso in cui i lavori terminassero prima del periodo previsto, la strada dovrà essere riaperta al transito, rimuovendo tutte le segnalazioni predisposte per la chiusura e la deviazione.

In caso di condizioni atmosferiche avverse i lavori saranno eseguiti nei giorni successivi rispettando l’orario suddetto.

[provincia di pistoia]

Rimani aggiornato con le notizie della Montagna Pistoiese: