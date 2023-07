marliana. UN CONSIGLIO COMUNALE ALL’INSEGNA DEL “NON COMPETE A ME”

Il comunicato congiunto di Fdi Marliana e gruppo consiliare Noi per Marliana

MARLIANA. Ieri pomeriggio si è svolto a Marliana il consiglio comunale della giunta Bruschi a chiaro traino PD . I presenti hanno potuto assistere ad un consiglio la cui parola d’ordine era Non competenza.

I consiglieri Jonathan Innocenti e Massimiliano Danesi della lista Noi per Marliana hanno presentato 4 interrogazioni, due delle quali in ambito scolastico.

L’assessore all’istruzione e al trasporto scolastico si è cimentata, con palese difficoltà tanto da pensare che le risposte non le avesse scritte lei, in due non risposte alternando i non sono competente ad i non mi sono informata. Sulla stessa linea anche il Sindaco Bruschi, al quale non competeva mettere le bandiere a mezz’asta perchè era compito della Polizia Municipale, Polizia Municipale ridotta ad un solo agente, il comandante, per sola responsabilità dell’attuale giunta comunale; è stata sua però l’idea di non mettere un sacchetto dell’immondizia nero al posto del drappo che non aveva perchè lo riteneva poco rispettoso.

Non era compito suo, sempre a suo dire, nemmeno muoversi per tempo per portare alla luce e informare oltre 1000 cittadini che sarebbero rimasti senza medico curante dimenticandosi di essere l’autorità sanitaria locale.

Tutto questo nel silenzio del vice sindaco e dagli altri assessori e guarnito dalla maleducazione di alcuni consiglieri che parlottavano tra loro, probabilmente per scarso interesse o perchè non competeva loro ascoltare, mentre un consigliere di opposizione leggeva le interrogazioni .

Ci domandiamo se all’interno dell’attuale maggioranza c’è qualcuno che sta svolgendo un ruolo di sua competenza o se abbiamo a che fare con persone a cui sono stati assegnati dei ruoli totalmente a caso.

Resta il fatto che ad oggi non si hanno risposte, non si sa se mai arriverà un medico, se e quando inizierà il taglio dell’erba, se e quando verranno chiuse le buche dell’asfalto, se e quando verranno riaccesi i lampioni, tutte domande insieme a molte altre che sono destinate a restare senza risposta.

E nel frattempo che il sindaco Bruschi aspetta qualche miracolo che scenda dal cielo, il nostro comune lentamente inizia una agonia destinata a diventare letale, l’ennesimo comune di montagna destinato ad un lento e inesorabile declino.

Noi come Fratelli d’Italia auspichiamo che, dopo un anno, l’attuale maggioranza inizi ad amministrare questo comune come si deve e che il Sindaco inizi a fare il ruolo per cui è stato eletto magari concretizzando qualche progetto e tralasciando la sua intensa attività social incentrata a zittire tutti quelli che lo criticano.

Iniziare a fare il sindaco e amministrare bene questo Comune è una cosa che gli compete.

Portavoce Fdi Marliana Giada Calistri

Capogruppo Noi per Marliana Jonathan Innocenti

Consigliere Noi per Marliana Massimiliano Danesi