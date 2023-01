marliana. UNO SPORTELLO ATM POSTAMAT A MONTAGNANA, LA RICHIESTA DI ITALIA VIVA

Andrea Dolfi e Francesco Romano Natali si sono fatti portavoce di un disagio da parte di tanti correntisti residenti nella frazione del Comune di Marliana

MARLIANA. Italia Viva Marliana ha scritto una lettera a Poste Italiane per segnalare un disagio riguardante la frazione di Montagnana.

Nella lettera i firmatari Andrea Dolfi e Francesco Romani Natali richiedono l’installazione di uno sportello Postamat.

Ecco il testo:

OGGETTO: Richiesta installazione sportello (ATM) Postamat a Montagnana Pistoiese (PT)

Con la presente, in qualità di correntisti di Poste Italiane, segnaliamo il disagio di non poter effettuare operazioni automatiche tramite sportello ATM in quanto il dispositivo non è presente nella vostra filiale di VIA XXIV APRILE, 12 – 51010 MONTAGNANA PISTOIESE (PT).

Ciò comporta l’impossibilità di effettuare operazioni di prelievo contanti fuori dagli orari di ufficio (l’ufficio è aperto soltanto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 08:30 – 13:00), rendendo impossibile per chi lavora usufruire dei servizi).

Si rappresenta inoltre che nell’area comunale di Marliana esiste un solo sportello ATM Postamat situato a Marliana a 20 km percorribili in 35 minuti di auto. La diretta conseguenza di tale scelta sarà l’impossibilità per i cittadini di effettuare, all’interno del di una vasta zona del territorio comunale, un’operazione essenziale come il prelievo di denaro arrecando così un evidente disagio alla popolazione residente e alle attività commerciali, riducendo il flusso turistico.

Pertanto, alle SS.LL. in indirizzo, si richiede di voler impegnarsi, per quanto di competenza, al fine di risolvere un problema che faciliterebbe il vivere quotidiano di centinaia di cittadini.

Con la medesima, qualora vi fossero ostacoli tecnico-amministrativi per l’installazione di un ATM Postamat, si chiede di valutare di allocare il Postamat ATM in locali alternativi più adeguati all’interno del centro storico della frazione di Montagnana Pistoiese.

Cordiali saluti.

Andrea Dolfi, Italia Viva Marliana residente a Montagnana Pistoiese (PT)

Francesco Romano Natali, coordinatore provinciale Italia Viva Pistoia, residente a Momigno (PT)