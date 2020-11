martedì 17. GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITÀ, IL PALAZZO COMUNALE SI COLORA DI VIOLA

Il vicesindaco Celesti: «La prematurità è un fenomeno complesso di cui non si parla abbastanza»

PISTOIA. Il Comune di Pistoia aderisce alla Giornata mondiale della prematurità che si celebra domani martedì 17 novembre. Per l’occasione le logge del Palazzo comunale si illumineranno di viola, colore simbolo dell’iniziativa. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sul tema delle nascite premature e sensibilizzare sulle problematiche che i piccoli nati prima del termine della gravidanza e i loro genitori devono affrontare durante il difficile percorso di sopravvivenza e di crescita.

L’iniziativa è promossa dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) insieme a Vivere Onlus, coordinamento nazionale delle associazioni per la neonatologia.

Nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro, in Italia sono circa 35.000 ogni anno.

«La prematurità è un fenomeno complesso di cui non si parla abbastanza – sottolinea il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale e tutela della salute Anna Maria Celesti —. La nascita di un figlio prematuro è sicuramente un momento non semplice per la famiglia perché mette alla prova la stabilità della coppia, interrompe il legame fisico con la mamma e medicalizza un evento che avrebbe dovuto essere naturale.

I neonati prematuri sono quelli che nascono prima della 37esima settimana di gestazione e fortunatamente, grazie alle cure, oggi questi neonati hanno buone possibilità di vivere e crescere senza conseguenze sulla salute. È quindi indispensabile sottolineare il valore dell’assistenza e l’importanza di individuare i fattori di rischio che possono favorire il verificarsi della prematurità.

Per questo è importante accendere una luce su una problematica sempre più frequente ma ancora poco attenzionata».

[comune di pistoia]