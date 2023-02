massa e cozzile. 41BIS: GIUSTIZIA O TORTURA; RIFLESSIONI SUL 41BIS E SUL CASO COSPITO

Domani mercoledì 15 febbraio alle 21 al circolo Arci di Margine Coperta

MASSA E COZZILE. Mercoledì 15 Febbraio alle ore 21.00 presso il circolo Arci di Margine Coperta incontro-dibattito sul tema 41Bis: giustizia o tortura; riflessioni sul 41Bis e sul caso Cospito.

L’incontro è organizzato da Potere al Popolo e dal Circolo Arci di Margine Coperta e vedrà la partecipazione di Francesca Trasatti, componente del coordinamento nazionale di Potere al popolo e di Unione Popolare

Il 41Bis, insieme all’ergastolo ostativo, è un regime carcerario, giudicato da più parti (convenzione Europea dei diritti dell’uomo, Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, Amnesty International, ecc) come una forma di tortura.

È stato un argomento per molti anni fuori dai riflettori e nel senso comune, complici politici e mass-media, è passato come un provvedimento punitivo per i boss mafiosi.

La protesta che sta portando avanti Cospito riaccende invece i riflettori sulla disumanità di questa forma carceraria e sul fatto se sia giusto o meno equiparare un detenuto politico ad un boss mafioso.

Per questo riteniamo che ci sia la necessità di aprire un dibattito su cosa è il 41Bis; ed è ciò che tenteremo di fare nell’incontro di Mercoledì

La cittadinanza è invitata a partecipare

[valentini — potere al popolo pt]