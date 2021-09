massa e cozzile. APPELLO AI CITTADINI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE PER LA TUTELA DEL PADULE DI FUCECCHIO

Grazia Francescato e Vannino Chiti sabato 25 settembre a fianco degli organizzatori. Hanno aderito alla manifestazione ma non saranno presenti per impegni pregressi

MASSA E COZZILE. Grazia Francescato e Vannino Chiti hanno dato la loro adesione alla manifestazione per la tutela del Padule di Fucecchio che si svolgerà a Montecatini Terme Sabato 25 settembre (con ritrovo presso le Terme Il Tettuccio alle ore 16.30).

Anche se non potranno essere presenti per impegni pregressi, dai due esponenti politici hanno ricevuto messaggi di convinto sostegno alla nostra iniziativa ed alle istanze di tutela del Padule che portiamo avanti.

Siamo felici di avere al nostro fianco figure così prestigiose, lontanissime dai personalismi e dai localismi che hanno causato la situazione di stallo ed involuzione che si è determinata.

La nostra manifestazione si fonda su due proposte chiare: ampliare la riserva naturale, così come prevede la programmazione della Regione Toscana, e tornare ad una gestione unitaria, corretta sotto il profilo scientifico e partecipata dai soggetti istituzionali e associativi del territorio.

Crediamo infatti sia giunto il momento di chiudere questa brutta pagina e di ritrovare il senso dell’equilibrio e dell’impegno concreto per la tutela di questo bene prezioso.

Oltre ai contenuti ci teniamo anche a sottolineare il metodo.

Abbiamo deciso di promuovere una manifestazione pubblica, pur essendo consapevoli delle ingenti difficoltà che ciò comporta in questo particolare frangente, perchè crediamo che la partecipazione diretta ad iniziative politiche fondate su motivazioni ideali abbia un valore in sé al di la della questione specifica considerata, che tuttavia ha una rilevanza che va ben oltre il contesto locale.

Anche per questo invitiamo i cittadini a partecipare alla manifestazione, che sarà molto creativa e ricca di eventi, e che non conterrà, come è nel nostro stile, messaggi di ostilità nei riguardi di nessuno.

Il Consiglio Direttivo dell’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità