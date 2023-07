massa e cozzile. IL SALARIO MININO A 10 EURO L’ORA

Se ne parlerà venerdì 14 luglio al Circolo Arci di Margine Coperta su iniziativa di Potere al Popolo

MASSA E COZZILE. Venerdì 14 luglio alle ore 21,15 presso il Circolo Arci di Margine Coperta si terrà un incontro pubblica sulla legge di iniziativa popolare sul salario minimo a 10€ l’ora. ’

Negli ultimi 30 anni le retribuzioni dei lavoratori italiani non sono cresciute rispetto all’inflazione, il lavoro precario è aumentato a dismisura e le disparità sociali sono cresciute: ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri.

A rimetterci sono i lavoratori, soprattutto quelli precari e quelli dei settori meno tutelati (turismo, ristorazione, agricoltura, logistica, finti autonomi, riders, ecc.)

Chiedere un salario minimo di 10€ l’ora non è volere la luna, ma una paga davvero minima, che oggi è superiore allo stipendio di tante lavoratrici e lavoratori.

È il primo step per riconquistare dignità, diritti e per ridare importanza al lavoro che facciamo.

Portiamo avanti la baracca per imprenditori, manager, ricchi che campano di rendita a spese nostre, e trovano anche il coraggio di lamentarsi.

Noi non vogliamo più lamentarci e basta, ma riprenderci il minimo che ci spetta!

Di tutto questo ne parliamo con Giuliano Granato, coordinatore nazionale di Potere al Popolo e Francesca Trasatti del Coordinamento nazionale di Potere al Popolo.

L’incontro sarà preceduto da una apericena con DJ-set a partire dalle ore 19.30

Durante la serata sarà possibile firmare per la Proposta di Legge.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

La raccolta delle firme proseguirà fino a metà ottobre e, per il momento, ci vedrà nuovamente impegnati sabato 15 luglio presso il circolo Arci Le Fornaci a Pistoia e sabato 21 luglio presso il circolo Arci di Capostrada, sempre a Pistoia. In entrambi i casi a partire dalle ore 19.00

Potere al Popolo! Pistoia

