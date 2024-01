massa e cozzile. IL TERRITORIO HA BISOGNO DI UNA STRATEGIA DI TURISMO SOSTENIBILE

Il tema è stato approfondito in un incontro promosso dalla associazione politico-culturale Viva Massa e Cozzile

MASSA E COZZILE. Sabato 20 Gennaio, presso il circolo Arci di Traversagna, ha avuto luogo con grande partecipazione l’evento “Turismo sostenibile: orgoglio del passato e slancio per il futuro” organizzato dall’associazione politico-culturale “Viva Massa e Cozzile”. Cittadini, operatori turistici, imprenditori ed esperti del settore hanno preso parte ad un tavolo di confronto con un unico obiettivo: valorizzare il territorio di Massa e Cozzile e dell’intera Valdinievole.

Ospite dell’evento è stato il presidente di Federalberghi Valdinievole, Carlo Bartolini, che ha dichiarato: “Lavorare per l’ambito allargato della Valdinievole facendo cultura turistica è un compito meritorio. Con grande piacere ho portato la vicinanza del mondo della ricettività di Montecatini Terme a questo obiettivo culturale”.

La soddisfazione è palpabile anche tra gli organizzatori: “Viva Massa e Cozzile è presente, alla luce del sole, per ascoltare e riunire cittadini, operatori turistici, imprenditori ed esperti del settore. L’obiettivo è quello di lanciare insieme una strategia di turismo sostenibile per il nostro territorio.

Nella consapevolezza che il primo turista sia l’abitante: turismo significa maggiori servizi e benessere per la comunità.

Presenteremo delle proposte concrete all’amministrazione attuale e futura. È un bel segnale che all’evento abbiano partecipato anche membri dell’amministrazione comunale, tra cui il Vicesindaco Massimo Damiani.”

[lucchesi — viva massa e cozzile]