massa e cozzile. LA VALDINIEVOLE AL CENTRO PER L’EUROPA

Venerdì 29 settembre Italia Viva Pistoia organizza una serata con Nicola Danti

MASSA E COZZILE. Italia Viva Pistoia invita a partecipare alla serata di Venerdì 29 Settembre p.v. ore 20.15 presso il Salotto Agricolo di Massa e Cozzile in Via Vacchereccia n.11.

L’evento La Valdinievole al centro per l’Europa si svilupperà tra apericena e dibattito con Nicola Danti, eurodeputato e coordinatore regionale di Italia Viva. L’Europa, in quanto obiettivo e futuro prossimo che ci attende, sarà al centro del nostro incontro, insieme alle Vs idee e partecipazione.

Con l’occasione si ricorda inoltre che:

– sino al 28 Settembre sarà possibile effettuare il tesseramento cartaceo a Italia Viva , per cui si prega di contattare i Coordinatori Provinciali di IV, Sonia Petrillo e Francesco Natali;

– sino al 28 Settembre p.v. si potrà partecipare alle votazioni del congresso

Il costo dell’apericena del 29 Settembre p.v. sarà di euro 15 pax. Possibile partecipare anche solo al dibattito con Nicola Danti.

