massa e cozzile. MATTEO BRIZZI E FRANCESCO NATALI ENTRANO NELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI ITALIA VIVA

Pronti ad una campagna europea entusiasmante tra le persone e le comunità pulsanti

MASSA E COZZILE. “Sono entusiasta di annunciare il mio inserimento nell’Assemblea Nazionale di Italia Viva, insieme all’amico Francesco Natali. Un grazie sincero al Presidente Matteo Renzi, all’eurodeputato Nicola Danti, con cui faremo una campagna europea entusiasmante tra le persone e le comunità pulsanti dell’Europa, e all’amico Edoardo Fanucci, che finora ha egregiamente rappresentato il territorio in Assemblea e continuerà a esserne parte.

Un ringraziamento speciale va anche a tutto il gruppo di Italia Viva Pistoia, con particolare riconoscimento al Presidente provinciale, Francesco Natali. Francesco ha traghettato la comunità provinciale pistoiese in questi ultimi mesi con la freschezza di un giovane qual è e la saggezza di un attivista di lunga data che lo contraddistingue. Sono contento del suo meritato ingresso esattamente quanto il mio.

Siamo cresciuti insieme politicamente e professionalmente grazie a modelli come Edoardo e Maria Elena Boschi (qua insieme in foto): questa è senz’altro una vittoria di squadra.

Per quanto mi riguarda, in qualità di Vicepresidente dei Giovani Democratici per l’Europa e consigliere comunale a Massa e Cozzile, mi impegnerò a intensificare gli sforzi per connettere la comunità riformista europea con il nostro territorio.

Farò del mio meglio rappresentare i valori di europeismo federale, riformismo pragmatico e innovazione sostenibile di Italia Viva, trasformandoli in maggiore partecipazione dei giovani alla politica europea e locale, nonchè in proposte concrete per la nostra comunità territoriale, che abbraccia la provincia di Pistoia, la Valdinievole e Massa e Cozzile.

Nel 2019, sono stato tra i primi consiglieri comunali e giovani ad aderire ad Italia Viva, fin dal giorno zero. Accolgo quindi con profondo onore e gratitudine questa conferma della stima ricevuta e mi impegno con ancora maggiore convinzione e vitalità.”

Matteo Brizzi

Consigliere comunale Massa e Cozzile