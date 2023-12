massa e cozzile. UNA DELEGAZIONE DI ITALIA VIVA IN VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO

Il gruppo ha avuto modo di dialogare e confrontarsi con Nicola Danti e i funzionari del Parlamento sulle principali notizie europee all’ordine del giorno

MASSA E COZZILE. Martedì 12 dicembre una delegazione di Italia Viva Massa e Cozzile ha avuto l’opportunità di visitare il Parlamento Europeo e partecipare alla plenaria del giorno nell’emiciclo. Il gruppo ha avuto modo di dialogare e confrontarsi con Nicola Danti e i funzionari del Parlamento sulle principali notizie europee all’ordine del giorno.

“È stato un vero privilegio respirare l’aria riformista europea per la prima volta, un’esperienza unica e d’ispirazione” ha dichiarato uno dei giovani rappresentanti, Matteo Lucchesi.

La giornata si è conclusa con una cena conviviale insieme a Nicola Danti, durante la quale sono state condivise idee e progetti in vista delle elezioni europee del 9 giugno 2024.

Vittorio Sgobba, un altro giovane esponente, ha espresso gratitudine all’europarlamentare e alla delegazione di Renew Europe per l’accoglienza calorosa e l’opportunità concessa.

Secondo Matteo Brizzi, consigliere comunale di Massa e Cozzile, è importante capire che l’Ue non è un soggetto lontano e inaccessibile. Al contrario, è importante sapere che tutti i cittadini possono visitare le istituzioni e contribuire anche alle proposte di legge tramite le cosiddette petizioni e commentando sui siti ufficiali le proposte della Commissione europea nel periodo delle consultazioni. Tutte le info sono facilmente reperibili nei siti web ufficiali europei.

“Il Parlamento — conclude Nicola Danti— è la casa di tutti i cittadini europei. Per questo è stato un gran piacere accogliere a Strasburgo un folto gruppo di visitatori provenienti dalla Toscana. Giovani e meno giovani, la passione per l’Europa non ha età, ed è stato bello ascoltare le idee e le domande sul funzionamento delle istituzioni europee e sul mio impegno in Europa”.

[matteo lucchesi]