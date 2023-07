matteo 7, 1-5. NON GIUDICATE, PER NON ESSERE GIUDICATI PERCHÉ CON IL GIUDIZIO CON CUI GIUDICATE SARETE GIUDICATI E CON LA MISURA CON LA QUALE MISURATE SARÀ MISURATO A VOI

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: «Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio», mentre nel tuo occhio c’è la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello

LIBERA STAMPA IN LIBERO STATO

Quanti dei politici scrocconi, dei sindacalisti ciaccioni, degli amministratori piacioni, dei preti prediconi, dei legulei ossequioni di Sarcofago City hanno saputo parlare e impegnarsi nella ri-legalizzazione di una giustizia che a Pistoia è morta e sepolta fino da dopo la caduta del fascismo che, sotto altra forma, è tuttora vivo e vegeto in mezzo a noi? Quanti di loro ci hanno messo la faccia?

