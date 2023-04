Venerdì 21 aprile al Terminale Cinema

PRATO. Maurizio Landini all’assemblea dei lavoratori Cgil di Prato. Il segretario generale presiederà e interverrà all’assemblea dei lavoratori iscritti alla Camera del Lavoro, in programma venerdì 21 aprile, alle 14.30, al Terminale Cinema, di via Carbonaia, 31.

L’appuntamento con il segretario generale della Cgil è parte della mobilitazione unitaria avviata nei mesi di aprile e maggio da Cgil, Cisl e Uil, a sostegno della piattaforma “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”, che sfocerà nelle manifestazioni interregionali previste a Bologna (6 maggio), Milano (13 maggio) e Napoli (20 maggio), precedute da una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori.

La mobilitazione intende sostenere le richieste unitarie avanzate dai sindacati confederali, verso governo e sistema delle imprese, per ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali.

