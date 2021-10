MAURO IANNOPOLLO È IL NUOVO DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI ONCOLOGIA MEDICA DI PISTOIA E PESCIA

Sviluppo della telemedicina e nuove tecnologie

PISTOIA. Il dottor Mauro Iannopollo è il nuovo direttore della struttura di oncologia medica degli ospedali di Pistoia e Pescia.

Dirigente medico dal 2011 (prima nella ex Ausl 3 poi confluita nell’Azienda Usl Toscana centro), il medico ha realizzato percorsi clinici specifici per patologia con particolare riferimento ai tumori del polmone, sia dal punto di vista assistenziale che di ricerca clinica; ha sviluppato interesse per la medicina oncologica di precisione ed in qualità di referente dipartimentale cura con i Gruppi Oncologici Multidisciplinari ed il direttore della SOSD Biomolecolare (dott.ssa Silvia Bessi) lo sviluppo ed il monitoraggio di percorsi clinici per l’assetto biomolecolare.

La struttura operativa complessa di Oncologia Medica di Pistoia-Pescia offre prestazioni di terapia medica oncologica, aggiornate alle più recenti Linee Guida Nazionali ed Internazionali, volte a soddisfare la domanda del bacino di afferenza.

“Uno degli obiettivi dei prossimi mesi — ha dichiarato il nuovo direttore — è rafforzare la rete di integrazione ed i collegamenti con le altre discipline e specialistiche dei Presidi Ospedalieri di Pistoia-Pescia e quando necessario degli altri presidi ospedalieri dell’Azienda per lo sviluppo di PDTA (percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali) multidisciplinari, in un’ottica di continuità assistenziale con il territorio supportati dai servizi di telemedicina e di nuove tecnologie”.

Iannopollo ha precisato che l’attività verrà svolta in linea con gli indirizzi del Dipartimento Oncologico (diretto da Luisa Fioretto) e finalizzata ad una presa in carico globale del paziente in una logica di focus hospital e focus team, con il costante coordinamento con i rispettivi Direttori sanitari di Presidio, le dottoresse Lucilla Di Renzo e Sara Melani.

L’attività della struttura di oncologia si sviluppa nei due presidi ospedalieri e l’équipe oltre che dal dottor Iannopollo, è composta da altri sei medici: Ilaria Pazzagli (direttore della struttura semplice di oncologia di Pescia), Daniele Checcacci, Miriam Ricasoli, Greta Cipriani, Michelina D’Alessandro e Giulia Pasquini.

Il coordinamento infermieristico è diretto a Pescia da Fabio Osteri e a Pistoia da Mariella Margelli.

[asl toscana centro]