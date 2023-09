MAZZETTI (FI), GRAZIE AL QUESTORE CANNIZZARO PER IL LAVORO SVOLTO NEL NOSTRO TERRITORIO

Dopo tre anni di servizio lascia la città di Prato

PRATO. “Un sentito ringraziamento per il grande lavoro svolto al Questore Giuseppe Cannizzaro che, dopo tre anni di servizio, lascia la città di Prato per ricoprire lo stesso incarico a Cosenza. Auguriamo un buon lavoro a lui e al nuovo Questore Pasquale Antonio De Lorenzo.

In questi anni difficili, la sicurezza, il controllo del territorio, il contrasto alla criminalità, in un distretto particolarissimo come quello pratese, sono stati punti fermi per lui e per la sua squadra. Sono e resteranno priorità anche negli anni a seguire.

Da parte mia ci sarà sempre condivisione e collaborazione, ben conoscendo l’impegno e la costanza di tutte le persone che lavorano per la sicurezza di tutti noi”.

Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, parlamentare pratese di Forza Italia.

[lorenzo somigli]