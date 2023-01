MAZZETTI (FI): SEMPRE UN FILO DIRETTO CON I TERRITORI

La deputata pratese ha scritto ai coordinatori provinciali di Forza Italia Toscana:. “Stare vicini a persone in momenti di crisi è dovere della politica”

FIRENZE. “Mantenere un filo diretto tra i nostri territori, che ci hanno dato un mandato preciso, e il Parlamento è fondamentale, soprattutto in questo momento di estrema difficoltà. Non dobbiamo lasciare soli i nostri concittadini e i nostri imprenditori, che sono l’anima di ogni territorio.

Oggi più che prima dobbiamo dare un esempio di vera politica, concreta. È compito di noi parlamentari ascoltare il territorio e portarne nelle Istituzioni le istanze e le proposte. È nello spirito di Forza Italia, come ci ha sempre insegnato il Presidente Berlusconi”.

Lo afferma Erica Mazzetti, Deputata toscana di Forza Italia, che stamani ha scritto a tutti i coordinatori provinciali di Forza Italia Toscana e ai dirigenti azzurri per promuovere iniziative sui territori e raccogliere problemi e proposte, come sempre fatto nella precedente legislatura.

[somigli — mazzetti]