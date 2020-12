MERCATI DI VAIANO E VERNIO, PROCEDURA PER RINNOVO CONCESSIONI

Avviso del Suap: sei mesi di tempo per la conclusione del procedimento

VALBISENZIO. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ha pubblicato la comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni dei posti nei mercati settimanali di Vaiano e Vernio in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Una delibera della giunta regionale dello scorso 9 dicembre prevede che il termine di conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni rinnovate sia differito per un periodo massimo di sei mesi. Nelle more di conclusione del procedimento di rinnovo è consentito agli operatori economici di proseguire l’attività.

Le concessioni vengono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione (sia che la conduzione sua diretta o che sia stata concessa in affitto). Si procede al rinnovo sulla base della verifica di regolarità contributiva che deve essere eventualmente regolarizzata entro il 30 giugno 2021.

Le postazioni del mercato di Vaiano del sabato sono in tutto 34, mentre quelle del mercato di Vernio del venerdì sono 16.

Per informazioni ci si può rivolgere al Suap tel. 0574 931239, mail: attivitaproduttive@bisenzio.it

L’avviso è pubblicato sul sito: https://suapvaldibisenzio.nuvolaitalsoft.it/procedimento-per-il-rinnovo-delle-concessioni-in-scadenza-al-31122020-agli-operatori-concessionari-mercati-in-comune-di-vaiano-e-in-comune-di-vernio/.

[unione comuni val di bisenzio]