MERCATI PRENATALIZI IL 12 E 19 DICEMBRE IN CENTRO STORICO

Sabato 11 e domenica 12 dicembre Mercato Antiquario in piazza della Resistenza. Domani, Festa dell’Immacolata, il mercato bisettimanale si svolgerà regolarmente per tutta la mattina. Sabato 25 dicembre e sabato 1° gennaio non si terrà il mercato in centro, previsto invece domenica 26 dicembre

PISTOIA. Fine settimana ricco di appuntamenti con il mercato prenatalizio e il mercato antiquario.

Domenica 12 dicembre si svolgerà in centro storico (piazza del Duomo e vie limitrofe) il mercato tradizionale prima delle feste di Natale per tutto il giorno, dalle ore 8 alle 19, appuntamento che sarà replicato la domenica successiva, 19 dicembre. Intanto domani, 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, il mercato si svolgerà regolarmente per tutta la mattina fino alle ore 13.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre è in programma il Mercato Antiquario, dalle 8 alle 18, con una novità: si svolgerà, in via sperimentale in entrambe le giornate, in piazza della Resistenza. Sono una settantina i banchi che saranno presenti con operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design.

Sabato 25 dicembre, giorno di Natale, il mercato bisettimanale non si svolgerà, ma sarà recuperato domenica 26 dicembre. Anche sabato 1° gennaio il mercato non si terrà e verrà recuperato successivamente.

Il Mercato Antiquario, il mercato cittadino e anche quelli tradizionali previsti dal Piano del Commercio comunale nelle due domeniche precedenti il Natale, si svolgeranno nel rispetto delle regole anti Covid-19.

