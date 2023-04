MERCATO ANTIQUARIO, DA DOMENICA TORNA PER LE VIE DEL CENTRO STORICO

In via Roma sarà presente il Free market. Previste modifiche alla viabilità

PISTOIA. Domenica 9 aprile, per l’intera giornata, torna il consueto appuntamento con il Mercato antiquario. Da aprile, e per tutto il periodo estivo, gli espositori saranno ospitati per le vie del centro, in via Cavour, via Buozzi e via Cino.

Una manifestazione del calendario pistoiese che si ripete ogni seconda domenica del mese e che vede la partecipazione di un gran numero di operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design.

Tra le vie del centro storico, cittadini e turisti potranno ammirare e acquistare svariati oggetti: chincaglierie, vinili, abiti, mobili e tanto altro.

Domenica 9 aprile, oltre al Mercato antiquario, nella vicina via Roma sarà presente il Free market, il mercatino dedicato all’artigianato a alla creatività.

Modifiche alla viabilità. Per permettere le due manifestazioni, domenica 9 aprile, dalle 5 alle 22, in via Roma, via Cavour, via Cino, via Buozzi, piazza San Leone e via San Matteo sarà vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli inerenti agli eventi.

[comune di pistoia]