MERCATO STRAORDINARIO A QUARRATA

Domani domenica 14 Gennaio dalle 08:00 alle 19:00

QUARRATA. Per gli amanti dello shopping, domani domenica 14 gennaio, dalle 8 alle 19, un evento da non perdere con il mercato straordinario in programma a Quarrata. Gli stand vi aspettano in Piazza Risorgimento e in Piazza Fabbri con tanti saldi e sconti.

Continuano inoltre gli appuntamenti con il mercato settimanale che si svolge ogni sabato con numerosi banchi di abbigliamento, calzature, articoli per la casa e molto altro. Presente anche un ricco assortimento di banchi di generi alimentari e prodotti locali.

[comune di quarrata]