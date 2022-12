MERCATO STRAORDINARIO IN CENTRO E ANTIQUARIATO IN CATTEDRALE: DOPPIO APPUNTAMENTO PER DOMENICA

I banchi rimarranno allestiti per l’intera giornata

PISTOIA. Domenica 11 dicembre, a Pistoia doppio appuntamento con i venditori ambulanti. Per l’intera giornata, in piazza del Duomo e vie limitrofe, piazza San Francesco e piazza dello Spirito Santo sarà presente il mercato cittadino straordinario di Natale, che si ripeterà anche domenica 18 dicembre.

La Cattedrale di via Pertini torna ad accogliere, invece, il mercato antiquario, con i banchi di operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design, una manifestazione fissa nel calendario degli eventi cittadini, che si ripete ogni seconda domenica del mese.

Camminando per le vie del centro o recandosi allo spazio espositivo nell’area ex Breda, residenti e turisti potranno cogliere, dunque, più occasioni per completare i propri acquisti, anche in vista delle festività natalizie, lasciandosi guidare dalle proposte degli espositori che spaziano dagli oggetti del passato ad articoli di uso quotidiano.

Il mercato antiquario rimarrà nella sede espositiva della Cattedrale per tutto il periodo invernale, una scelta che nasce dalla richiesta dei commercianti di antiquariato e modernariato, poi discussa dalla quinta commissione consiliare, competente in materia di Commercio, e accolta positivamente per andare incontro alle esigenze espresse dalla categoria.

Per rendere l’offerta commerciale più completa, in piazza Giovanni XXIII, fino a domenica 11 dicembre, sarà presente il mercatino di Natale.

[comune di pistoia]