MESE DI EVENTI E VISITE GUIDATE NEL BORGO ANTICO DI SERRAVALLE

Successo per la “Cena medioevale” svoltasi ieri sera

SERRAVALLE. Mese di eventi e di visite guidate negli antichi borghi di Serravalle Pistoiese e di Castellina. Questo grande sforzo in favore della conoscenza e della promozione del territorio, è stato illustrato dall’assessore al Turismo, alle Rievocazioni storiche e ai Cammini Maurizio Bruschi, le cui parole sono riecheggiate sotto gli splendidi affreschi trecenteschi dell’oratorio della Vergine Assunta durante la conferenza stampa di presentazione di questi eventi:

“Quest’anno ci siamo resi protagonisti di un notevole sforzo per pubblicizzare al massimo gli eventi e le testimonianze storiche dei nostri borghi medioevali.

L’Ufficio turistico sarà a disposizione dei visitatori per una serie di interessantissime visite guidate, che spazieranno da Serravalle paese e Castellina. Inoltre, sul fronte degli eventi, dopo 4 anni di assenza, tornerà il palio degli Arcieri e dopo addirittura un decennio di stop Castellina è tornata ad appropriarsi della sua tradizionale cena medioevale”.

Qua, domenica 6 agosto sul far delle tenebre, si è peraltro tenuto ancora, dopo 10 anni di assenza, il celebre appuntamento con la “cena medioevale”.

Si è trattato di un vero e proprio tuffo nel Medioevo, culminato con una cena con sottofondo musicale di antichi strumenti e pietanze le cui ricette sono state tratte da ricette originali del Tre-Quattrocento. La cena, con tutti i posti disponibili andati esauriti già molti giorni prima del suo svolgimento, ha visto fra gli altri la partecipazione del sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, dell’assessore al Turismo, alle Rievocazioni storiche, alle Tradizioni e ai Cammini Maurizio Bruschi e dei consiglieri comunali Silvia Chiti e Patrizia La Pietra.

Presente alla cena-evento anche Giulia Romagnani, della rete Medievalitaly che promuove le località e le rappresentazioni a sfondo medioevale su tutto il territorio nazionale e Francesca Fanini dell’Ufficio turistico del comune di Serravalle Pistoiese.

La giovane archeologa, prima della cena il cui svolgimento è stato tanto atteso dai moltissimi appassionati pistoiesi e non del Medioevo, ha guidato a partire dalle 19:00 un’interessantissima visita guidata attraverso gli antichi vicoli del paese, permettendo la visione di scorci panoramici incantati e di orti in cui si esalta l’operosità degli abitanti del luogo. Tuttavia, protagonista assoluta della visita guidata, è stata la chiesa dei santi San Filippo e Giacomo, autentico scrigno d’arte sacra sempre più apprezzato e pubblicizzato dagli studiosi.

Chi, per vari motivi, non sia riuscito a partecipare a questa visita, niente paura! L’assessorato al Turismo del comune di Serravalle Pistoiese organizza una visita analoga martedì 15 agosto alle 17:00. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria telefonando allo 0573 917308 oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: turismo@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Il programma di visite guidate messo a punto dall’assessorato al Turismo del comune di Serravalle non si esaurisce affatto in questi due soli appuntamenti.

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Lodovico, che si terranno dall’8 al 19 agosto e che avranno nel Palio dei Mercenari e degli Arcieri in programma il 17 e il 18 agosto il loro momento più significativo, sono previste due visite guidate al tramonto alla Torre del Barbarossa.

Gli appuntamenti per quest’evento emozionante, in cui la bellezza della natura andrà a fondersi con le testimonianze della storia, sono fissati per giovedì 10 agosto alle 19:30 e per mercoledì 16 agosto sempre allo stesso orario, vale a dire alle 19:30.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato all’Ufficio Turistico di Piazza Magrini 4. L’ingresso e la visita alla Torre del Barbarossa costerà 4 euro, ridotto a 3 euro per chi ha meno di 18 anni e per coloro che invece ne hanno più di 65. I residenti nel comune non dovranno invece pagare alcunché. La prenotazione, anche in questo caso, è obbligatoria, telefonando allo 0573 917308 oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: turismo@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Il 19 agosto poi, giorno conclusivo dei Festeggiamenti di San Lodovico, l’assessorato al Turismo mette in programma altre due visite guidate dense di significato. Alle 19:00 si svolgerà il primo di questi appuntamenti con la conoscenza di Serravalle Pistoiese. Il titolo dell’escursione è “Arte e tradizione: il culto di San Lodovico”. Si tratta di una visita guidata a tema, sempre con ritrovo dei partecipanti in piazza Magrini 4, che comprende l’ingresso alla Torre del Barbarossa e la visita all’oratorio della Vergine Assunta. Il prezzo per quest’appuntamento con la storia è di 5 euro. I soli residenti potranno usufruire gratuitamente dell’’niziativa che, come le altere necessita di prenotazione obbligatoria o allo 0573 917308 oppure all’indirizzo mail turismo@comune.serravalle-pistoiese.pt,it

Sempre il 19 agosto infine, con ritrovo davanti all’Ufficio Turistico di piazza Magrini 4, si ritroveranno coloro che vorranno partecipare alla visita “by night” della Torre del Barbarossa. Si tratterà di una visita guidata straordinaria in notturna alla scoperta della Torre detta “del Barbarossa”, location esclusiva per osservare lo spettacolo pirotecnico durante l’ultima serata dei festeggiamenti di San Lodovico.

L’escursione prevede l’ingresso prioritario riservato agli ospiti delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale. La visita ha un costo di 4 euro, ridotto per gli under 18 e gli over 65). La prenotazione è obbligatoria e il numero massimo di partecipanti è fissato in 15 unità. Anche in questo caso la prenotazione potrà essere effettuata al numero di telefono 0573 217308 oppure all’indirizzo di posta elettronica turismo@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

[fioretti — comune di serravalle]