MESSA IN ONORE DI SANTA BARBARA A SERRAVALLE PISTOIESE

Ieri al rito erano presenti anche i minatori che stanno operando nel cantiere della galleria per la realizzazione del raddoppio ferroviario

SERRAVALLE. Grande partecipazione di fedeli alla messa in onore di Santa Barbara, patrona dei minatori, degli artiglieri, dei vigili del fuoco, dei geologi, degli architetti, dei genieri e degli artificieri oltre che della Marina Militare. Ad assistere al rito, celebrato il 4 dicembre (giorno a lei dedicato) dal parroco di Serravalle Pistoiese don Stanislao nella chiesa di Santo Stefano, erano presenti anche i minatori che stanno operando nel cantiere della galleria di Serravalle per la realizzazione del raddoppio ferroviario.

Per il nostro comune erano presenti il sindaco Piero Lunardi, l’Assessore alla Viabilità Trasporti e Tpl Maurizio Bruschi, l’Assessore ai Lavori Pubblici Alessio Luigi Gargini, il vice presidente del Consiglio comunale Silvia Chiti, oltre che l’ingegnere capo dei Lavori pubblici Massimo Giorgi e una delegazione della Polizia Municipale. Presente anche una rappresentanza dei carabinieri della vicina caserma di Masotti.

A margine della cerimonia, l’Assessore Maurizio Bruschi ha dichiarato. “È dal 2017 che partecipo alla messa in onore di santa Barbara patrona dei minatori, degli artiglieri e dei vigili del fuoco. È sempre un momento commovente vedere l’attaccamento di questi uomini alla santa loro protettrice. In questi anni ho conosciuto la storia di tanti di loro, i più provenienti dall’Abruzzo. Fra questi, ve ne sono alcuni i cui avi lavorarono, a suo tempo, nella galleria dell’autostrada. Ormai, come allora, sono diventati paesani e amici. Svolgono un lavoro veramente duro che in pochi sono in grado di affrontare oggi. Tanti auguri quindi a loro e alle loro famiglie da parte dell’amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese”.

[fioretti— comune di serravalle]