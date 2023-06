MESSA IN PIEGA E BUFFET GRATIS: DAL POLO LEFP DI PESCIA LABORATORI APERTI IN OCCASIONE DEL TERMINE DELL’ANNO FORMATIVO

Open Day nel centro didattico di Ponte all’Abate fissato per mercoledì 21 giugno: sarà l’occasione per presentare i nuovi corsi di acconciatura e sala bar finanziati dalla Regione Toscana, alternativi alla scuola superiore tradizionale, che prenderanno il via a settembre grazie alle iniziative delle agenzie Formatica e Per-Corso

PESCIA. Un’iniziativa di fine anno davvero particolare, dove chi partecipa potrà avere una messa in piega gratuita e usufruire di un buffet ricercato, il tutto preparato da giovani studenti. Succede a Pescia (Pistoia), nella sede dei corsi triennali IeFP della Valdinievole finanziati dalla Regione Toscana, gestita dalle agenzie formative accreditate Formatica e Per-Corso.

L’appuntamento è per mercoledì 21 giugno dalle 14 alle 17, quando le porte del centro didattico di via Lucchese 198 a Ponte all’Abate si apriranno per un open day che coinciderà con la fine dell’anno formativo 2022/23.

Protagonisti saranno gli studenti dei percorsi IeFP DIVA2 (acconciatori) e SABAR (sala bar): ognuno dei due gruppi classe metterà in campo il proprio entusiasmo e l’esperienza maturata per essere a disposizione dei cittadini che si presenteranno all’iniziativa. Oltre alla messa in piega i ragazzi potranno erogare, a richiesta, anche prestazioni di colore e acconciatura.

Sarà anche un’occasione da non perdere per chi, in Valdinievole, sta pensando al prossimo anno scolastico e potrebbe valutare di entrare in un percorso IeFP alternativo alla scuola superiore tradizionale.

Da settembre, infatti, prenderanno il via i corsi DIVA3 e SABAR2, naturali prosecuzione degli indirizzi già presenti nel polo IeFP di Pescia, aperto dal 2021. Per partecipare all’evento e prenotare il proprio posto gratuito è possibile farlo al numero di telefono 3929258337.

Entrambi i corsi da un lato coprono le competenze di base e assolvono all’obbligo scolastico, dall’altro introducono fin da subito attività di laboratorio e, dal secondo anno, anche di stage in aziende della zona. Quindi per DIVA3 i ragazzi apprendono dalle prime lezioni le tecniche della detersione e della messa in piega, la colorazione cosmetica, il taglio del capello oltre che le acconciature di base, passando poi a specializzarsi in altri ambiti come il barber, armocromia, balayage e degradè. In SABAR2 si apprendono tecniche di caffetteria e di sala, di accoglienza e di gestione e nozioni di cucina.

In entrambi i corsi si parlerà anche di marketing e ci saranno lezioni innovative sia da un punto di vista tecnologico, con utilizzo anche della realtà virtuale, che sociale e artistico in modo da sviluppare tutte quelle competenze accessorie utili per affrontare la propria vita di professionisti.

Per informazioni è possibile contattare le agenzie di riferimento: Formatica Scarl per DIVA3 (istruzionetriennale@formatica.it oppure direttamente la referente Anna Maria Curatolo alla mail curatolo@formatica.it, telefono 050/580187, riferimenti anche sui siti www.formatica.it e www.istruzionetriennale.it) e Per-Corso per SABAR2 (info@per-corso.it oppure la referente Martina Zipoli alla mail zipoli@per-corso.it, telefono 0583/333305, sito www.per-corso.it).

[daniele dei]