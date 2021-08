Il Circolo Pd 4 Paesi Democratici ha promosso una petizione che può essere sottoscritta anche online. Si chiedono interventi e migliorie per la strada statale n.66

PISTOIA. [a.b.]Parallelamente ad una raccolta di firme cartacee in corso fino a domenica 12 settembre il Circolo Pd 4 Paesi Democratici ha lanciato da qualche giorno online su www.change.org una petizione diretta al Prefetto di Pistoia, Anas Spa e Comune di Pistoia con l’obiettivo di mettere in sicurezza i centri urbani di Cireglio e Le Piastre.

Questo il testo della petizione:

Vista la situazione di elevato pericolo in cui, ogni giorno, i residenti dei paesi di Cireglio, Le Piastre e Piazza si trovano a causa dell’elevato traffico di mezzi pesanti in transito sulla strada statale n. 66, aggravato dalla elevata velocità con cui i mezzi pesanti e gli autoveicoli percorrono la stessa strada

Chiedono che vengano messi in campo tutti i possibili interventi (es. illuminazione nei tratti non coperti, passaggi pedonali protetti, sistemazione dei marciapiedi, rilevatori di velocità, autovelox, dissuasori, ecc.) sul tracciato della strada per migliorare la sicurezza dei pedoni e dei residenti. Parallelamente, chiedono di aumentare fin da subito l’attività di controllo delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale, così da dissuadere questi pericolosi comportamenti e controllare il rispetto di quanto prevede la segnaletica ed il Codice della Strada”.

“Non è possibile che in un centro abitato – commenta Stefano Franceschi — passino migliaia di macchine in una giornata e soprattutto con alta velocità, mettendo in serio pericolo i cittadini e un inquinamento continuo dell’aria!”. “Ritengo – aggiunge Maurizio Monti — che i problemi posti debbano essere affrontati in modo celere, serio ed efficace. Nessun rinvio!”

La petizione oltre che in loco può essere sottoscritta all’indirizzo web https://www.change.org/Sicurezza-StradaStatale66-PiazzaCireglioPiastre