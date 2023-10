mezze maniche. LE “AUTORITÀ COSTITUITE” PER PRIME IGNORANO IL GALATEO ISTITUZIONALE IN LINEA CON «DISCIPLINA ED ONORE»

«Si invitano le SS.LL. a partecipare quanto precede ai vertici degli enti territoriali, sottolineando che il delicato ruolo che l’attuale assetto ordinamentale riserva agli organi esponenziali delle comunità locali implica sempre adeguati canoni comportamentali»

Fra tutti coloro che indovineranno, estrazione di una settimana di pizze

all’uovo in camicia al “Cavallino Rosso”. Offre il sindaco fasciato



SE OGNUNO FA COME GLI PARE E PIACE

SI VA DALLA PADELLA NELLA BRACE

MINISTERO DELL’INTERNO

CIRCOLARE 4 novembre 1998, n. 5

Fascia tricolore. (G.U. Serie Generale n.270 del 18-11-1998)

Ai Prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:

Al presidente della commissione di

coordinamento della Valle d’Aosta

Al commissario del Governo per la

provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la

provincia di Trento

Ai commissari del Governo nelle

regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato per la

regione Sicilia

Al rappresentante dello Stato nella

regione Sardegna

Al commissario del Governo nella

regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta

regionale della Valle d’Aosta

L’uso della fascia tricolore da parte del soggetto che rappresenta la comunità locale si caratterizza per il suo valore altamente simbolico, reso ancor più evidente dalla modifica apportata dall’art. 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 all’art. 36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il più recente intervento normativo, con il quale è stato espressamente disposto che “distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune”, è di carattere sostanziale e significativo, laddove si ponga mente al processo di trasformazione ordinamentale in atto nel nostro Paese e alla particolare valenza nella cura degli interessi pubblici conferita al sindaco con il sistema della investitura diretta.

Viene attribuito ad un elemento simbolico una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea l’impegno che il sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale.

Non a caso la disposizione segue immediatamente, nel corpo normativo, la nuova procedura del giuramento del sindaco e del presidente della provincia davanti ai rispettivi consigli: le due norme risultano così accomunate sotto il profilo del significato istituzionale.

La disciplina dell’uso della fascia tricolore non è dettata compiutamente dalle norme, ma è rinvenibile in talune disposizioni di legge e di carattere amministrativo via via emanate e riguardanti per lo più aspetti settoriali del problema; ed in realtà, è legata principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell’amministrazione comunale e di ufficiale di governo. Nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga. Per il significato del tricolore statuito dall’art. 12 della Carta Costituzionale; ciò richiama tangibilmente nell’immaginario collettivo il principio costituzionale dell’unità ed indivisibilità della Repubblica.

L’alto ruolo istituzionale svolto dal sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore nell’avvertita consapevolezza della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano. Va tenuto presente, a tal fine, che l’art. 54 della Carta Costituzionale, nell’imporre a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, statuisce per gli amministratori l’ulteriore dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate.

Il sistema delle autonomie, infatti, anche nelle sue più avanzate rappresentazioni e concretizzazioni, ha comunque un limite, connaturato alla stessa essenza dell’autonomia: che è quello di dare luogo ad ordinamenti liberi di autodeterminarsi entro la cornice ben definita di un ordinamento generale che, originario e sovrano, determina i caratteri peculiari ed il modo di essere di tutti i soggetti che in esso si trovano a coesistere e ad operare.

Si invitano le SS.LL. a partecipare quanto precede ai vertici degli enti territoriali, sottolineando che il delicato ruolo che l’attuale assetto ordinamentale riserva agli organi esponenziali delle comunità locali implica sempre adeguati canoni comportamentali.

Il Ministro: Russo Jervolino

Basta tirar la paga per il lesso?

Va bene, ma però nisciun’è fesso!

Si invita pubblicamente:

la Prefetta di Pistoia Dott.ssa Licia Donatella Messina e

il Segretario Generale di Quarrata, Dottor Luigi Guerrera

a voler tenere un corso accelerato di comportamento non solo al Sindaco Gabriele Romiti, sempre fasciato, ma a tutti i Sindaci della Provincia, piuttosto dissintònici rispetto al buon uso del galateo istituzionale, con fasce indossate in ogni occasione (vedasi Romitino che la porta anche al ristorante da Fischio a Valenzatico) e, non di rado, su abbigliamenti “molto sportivi”, per non dire sconvenienti all’ufficialità e all’altezza della rappresentanza politico-amministrativa.

Perché anche la forma è sostanza.